Experten: Fünf Elektroautos mit besonders stabilem Restwert

Viele Käufer befürchten beim Kauf eines Elektroautos einen hohen Wertverlust, da technische Entwicklungen wie Batterie-Technologie oder Ladegeschwindigkeit dazu führen können, dass bereits drei Jahre alte Fahrzeuge aktuellen Modellen technisch hinterherhinken. Die Restwert-Experten von Bähr & Fess Analytics haben hierzu für die Autobild Analysen durchgeführt.
Die Branchenkenner identifizierten fünf Neuwagen aus verschiedenen Fahrzeugklassen, denen ein relativ beständiger Werterhalt zugetraut wird. „Unsere Auswahl zeigt Modelle, die sich im relativen Marktvergleich voraussichtlich wertstabiler entwickeln als der Durchschnitt der angebotenen Elektroautos in ihrem jeweiligen Segment“, erklärt Auto-Analyst Maarten Baljet.
Der niedrigste Wertverlust aller aktuellen E-Autos wird für das Tesla Model Y in der Ausführung Premium Maximale Reichweite Allradantrieb prognostiziert. Nach drei Jahren und 60.000 Kilometern sichert der mittelgroße E-SUV-Crossover 56 Prozent seines ursprünglichen Werts. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Mittelklasselimousine Tesla Model 3 (Hinterradantrieb) sowie der Mini Aceman (E Essential Trim) mit jeweils 53 Prozent Restwert.
Der Renault Twingo E-Tech (Evolution 80 Urban Range) und der Mercedes-Benz CLA können nach dem gleichen Zeitraum noch 50 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises vorweisen. Grundsätzlich verlieren alle Neuwagen ab der Zulassung rasant an Wert, wobei dieser Prozess bei bestimmten Modellen langsamer verläuft.
Der Restwert wird bei Elektroautos laut Maarten Baljet von Faktoren wie Markenimage, Modellbeschaffenheit und technologischer Reife, insbesondere Reichweite und Ladegeschwindigkeit, bestimmt. Auf individueller Ebene entschieden zudem Alter, Laufleistung und der Fahrzeugzustand über den Wert. Für Interessenten biete Leasing Vorteile durch gute Konditionen und eine flexible Modellauswahl. Zudem verbleibe das Wiedervermarktungsrisiko am Ende der Laufzeit beim Leasinggeber.
Kommentare
David meint
Tendenziöse Sichtweise. Tesla muss man halt zum Listenpreis kaufen. Andere Autos nicht. Bei Tesla gibt’s dafür eben Tesla. Also nur ein einziges Modell, mal als hohe Kröte, mal als niedrige Kröte. Und es ist auch eine Sichtweise auf drei Jahre, nach fünf Jahren sieht das ganz anders aus. Wenn die Karre aus der Garantie ist, kannst du sie eigentlich wegschmeißen.
Vor allen Dingen aber wird das Leasing nicht betrachtet. Bei Tesla machen das auch wenige, weil sie sich erinnern, wie es war, als dann nach drei Jahren für die Löcher im Unterboden fünfstellig zur Kasse gebeten wurde. Bei VW gab es den ID.Polo in der First Edition für 299 €. War natürlich sofort ausverkauft. Selbstverständlich hast du damit keine 50 % Wertverlust wie mit einem Tesla.
Und außerdem fährst du ein sehr attraktives und sozial akzeptiertes Auto. Einen Tesla kannst du in vielen Stadtteilen von Berlin immer noch nicht stehen lassen.
BEV meint
Woher haben denn die Experten ihre realen Widerverkaufspreise (von Privat) ?
Wenn das 3 Jahre alte Model Y / 3 mit AI4 ausgestattet ist, dürfte der Preis mittlerweile eher wieder steigen. =)
Future meint
Tesla ist schon wieder vorne. Man hat den Eindruck, die Marke ist in Europa wieder stark gefragt: Frankreich +655%, Spanien +113%, Portugal +349%, Dänemark +136% usw. (Mai 2026 gegenüber Vorjahresmonat).
Was ist denn da los in Europa – hat VW immer noch so lange Lieferzeiten? Aber für die deutsche Teslafabrik ist die hohe Nachfrage ja bestimmt auch gut, denn Tesla wird ja in Deutschland gebaut und schafft Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Deutschland sollte dankbar dafür sein.
Paule meint
Schööööön. Geht runter wie Öl. Eben noch hatte ich genau das beschrieben, der Artikel bestätigt mich.
brainDotExe meint
Wenn man den Wertverlust auf den Listenpreis bezieht, den eh so gut wie niemand bezahlt, sind natürlich Hersteller die wenig bis keinen Rabatt geben weit vorne, keine Frage.
Also Kunde bringt mir das rein gar nichts, da ja höchstens der individuelle Wertverlust bezogen auf den Kaufpreis relevant ist. Falls mich der Wertverlust überhaupt interessieren sollte, Spoiler: tut er nicht. Das Auto ist für mich keine Wertanlage.
MichaelEV meint
Und wo steht, dass es sich auf den Listenpreis bezieht? Ist doch allgemein bekannt, dass die anderen Hersteller ihre Ramschware mit ordentlich Rabatt verscherbeln, warum sollte sich „des ursprünglichen Kaufpreises“ also auf den Listenpreis beziehen!?
F. K. Fast meint
Weil das bei solchen News immer der Fall ist? Da fragt niemand, was beim Kauf der Wagen gekostet und man an Förderung erhalten hat.
Paule meint
Die Aussage kann ich bei einem ID3 zu 100% nachvollziehen. Bei Mobile stehen die sich ab 15000 das Gummi platt. So groß kann der Rabatt gar nicht gewesen sein.
hu.ms meint
Komisch, mein (befreundeter) händler hat mich angerufen, er hätte für meinen ID.3 – EZ 03.11.20 – einen käufer für 15k. Kontakt vermittelt er aber nur, wenn ich bei ihm einen neuen bestelle.
Ich habe damals 30.6k bezahlt. Knapp die hälfte nach 5.5 jahren würde ich als ganz guten wertverbrauch bezeichnen.
Jörg2 meint
brain
Wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, dann gibt es nur einmal eine Konkretisierung, worauf sich der Restwert bezieht. Diese Konkretisierung lautet „… des ursprünglichen Kaufpreises …“
Mäx meint
Wir halten mal fest, dass ca. 50% Wertverlust nach 3 Jahren und 60.000km recht normal sind.
Nur falls demnächst mal wieder Diskussionen aufkommen was denn nun normaler Wertverlust ist und was nicht.
Paule meint
Schau mal bitte ob du einen Tesla findest, der nach drei Jahren und 60.000 km nur noch für die Hälfte angeboten wird. Ich habe keinen gefunden.
Referendar meint
Deshalb verkaufen sich Tesla gebraucht so schlecht, sind einfach zu teuer. Schnäppchen macht man besser woanders.