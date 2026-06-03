Experten: Fünf Elektroautos mit besonders stabilem Restwert

Viele Käufer befürchten beim Kauf eines Elektroautos einen hohen Wertverlust, da technische Entwicklungen wie Batterie-Technologie oder Ladegeschwindigkeit dazu führen können, dass bereits drei Jahre alte Fahrzeuge aktuellen Modellen technisch hinterherhinken. Die Restwert-Experten von Bähr & Fess Analytics haben hierzu für die Autobild Analysen durchgeführt.

Die Branchenkenner identifizierten fünf Neuwagen aus verschiedenen Fahrzeugklassen, denen ein relativ beständiger Werterhalt zugetraut wird. „Unsere Auswahl zeigt Modelle, die sich im relativen Marktvergleich voraussichtlich wertstabiler entwickeln als der Durchschnitt der angebotenen Elektroautos in ihrem jeweiligen Segment“, erklärt Auto-Analyst Maarten Baljet.

Der niedrigste Wertverlust aller aktuellen E-Autos wird für das Tesla Model Y in der Ausführung Premium Maximale Reichweite Allradantrieb prognostiziert. Nach drei Jahren und 60.000 Kilometern sichert der mittelgroße E-SUV-Crossover 56 Prozent seines ursprünglichen Werts. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Mittelklasselimousine Tesla Model 3 (Hinterradantrieb) sowie der Mini Aceman (E Essential Trim) mit jeweils 53 Prozent Restwert.

Der Renault Twingo E-Tech (Evolution 80 Urban Range) und der Mercedes-Benz CLA können nach dem gleichen Zeitraum noch 50 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises vorweisen. Grundsätzlich verlieren alle Neuwagen ab der Zulassung rasant an Wert, wobei dieser Prozess bei bestimmten Modellen langsamer verläuft.

Der Restwert wird bei Elektroautos laut Maarten Baljet von Faktoren wie Markenimage, Modellbeschaffenheit und technologischer Reife, insbesondere Reichweite und Ladegeschwindigkeit, bestimmt. Auf individueller Ebene entschieden zudem Alter, Laufleistung und der Fahrzeugzustand über den Wert. Für Interessenten biete Leasing Vorteile durch gute Konditionen und eine flexible Modellauswahl. Zudem verbleibe das Wiedervermarktungsrisiko am Ende der Laufzeit beim Leasinggeber.