Fünf Jahre nach der Markteinführung des Elektro-SUV Mustang Mach-E hat Ford die Batteriedaten von rund 36.000 Exemplaren des Modelljahrs 2021 ausgewertet. Die Untersuchung umfasst Fahrzeuge von Privat- und Flottenkunden in den USA und Kanada mit einer durchschnittlichen Besitzdauer von 5,2 Jahren. Zusammen legten die E-Autos laut dem Hersteller mehr als zwei Milliarden vollelektrische Meilen (rund 3,22 Mrd. km) zurück, verteilt auf alle 50 US-Bundesstaaten und Kanada.

Das zentrale Ergebnis der Auswertung: Die Elektroautos verfügen nach fünf Jahren durchschnittlich noch über 92 Prozent ihrer ursprünglichen nutzbaren Batteriekapazität. Bei 95 Prozent der untersuchten Fahrzeuge liegt der Batteriezustand zwischen 87 und 97 Prozent. Ford betrachtet insbesondere diese Verteilung als aussagekräftig, da der Durchschnitt allein die Unterschiede innerhalb der Fahrzeugflotte nicht abbildet.

Auch die Daten besonders intensiver Nutzer zeigen vergleichbare Werte: Mehr als 2000 Besitzer eines Mustang Mach-E aus dem Modelljahr 2021 haben mit ihrer Originalbatterie bereits mehr als 100.000 Meilen (161.000 km) zurückgelegt und weisen dabei durchschnittlich einen Batteriezustand von über 91 Prozent auf. Eine kleinere Gruppe von mehr als 30 Fahrern mit über 200.000 Meilen (322.000 km) kommt im Durchschnitt auf 88 Prozent.

Ein besonders weit gefahrenes Fahrzeug ist der Mustang Mach-E von David Blenkle aus dem Modelljahr 2022. Er hat einer Mitteilung von Ford zufolge mit der ursprünglichen Batterie bereits mehr als 400.000 Meilen (644.000 km) zurückgelegt. „Davids Laufleistung ist nach wie vor außergewöhnlich, doch die umfassenderen Daten des Jahrgangs 2021 zeigen, dass er Teil eines allgemeinen Trends ist, der auf einen guten Batteriezustand im Praxiseinsatz hindeutet“, so der Hersteller. Die verbleibende Batteriekapazität wird nicht genannt.

Batteriebilanz nach fünf Jahren

Auch über den Mustang Mach-E hinaus verweist Ford auf entsprechende Ergebnisse. Über die gesamte in den vergangenen fünf Jahren in den USA und Kanada eingeführte batterieelektrische Modellpalette hinweg liegt demnach der durchschnittliche Batteriezustand bei Fahrzeugen mit 100.000 Meilen (161.000 km) über 90 Prozent. Ford gibt an, seine Hochvoltbatterien auf eine Lebensdauer von mindestens zehn Jahren auszulegen. Grundlage dieser Aussage ist eine Hersteller-Feldstudie aus dem Jahr 2026.

Die ausgewerteten Felddaten fließen nach Angaben des Unternehmens in die Entwicklung aktueller und zukünftiger E-Fahrzeug-Programme ein. Dazu gehören unter anderem die neue „Universal Electric Vehicle Platform“ und das erste Modell darauf namens Fathom. Berücksichtigt werden dabei auch Aspekte des Batteriemanagements, der Ladeempfehlungen und der langfristigen Nutzung. Die Erkenntnisse aus dem Modelljahrgang 2021 sollen damit auch für weitere elektrische Fahrzeugprogramme genutzt werden.

Für die langfristige Batteriepflege nennt Ford drei Empfehlungen: Im Alltag soll möglichst zu Hause mit Level 2 geladen und Gleichstrom-Schnellladen auf den tatsächlichen Bedarf beschränkt werden. Außerdem empfiehlt das Unternehmen, extreme Temperaturen möglichst zu vermeiden, das Elektroauto bei angeschlossenem Ladekabel vorzukonditionieren und im Sommer nach Möglichkeit im Schatten zu parken. Ergänzend sollen Besitzer die fahrzeugspezifischen Ladeempfehlungen in der Ford-App beachten.

Dabei unterscheidet Ford zwischen den verwendeten Batteriechemien. Die Mustang-Mach-E-Fahrzeuge des Modelljahrs 2021 nutzen NCM-Batterien (Nickel-Kobalt-Mangan), bei denen häufige vollständige Ladungen im Alltag generell nicht erforderlich sind. Einige neuere Ford-Elektroautos verwenden dagegen LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat), die gelegentlich auf 100 Prozent geladen werden sollten, damit das Batteriemanagementsystem kalibriert bleibt. Die entsprechenden Empfehlungen in der Ford-App werden laut Unternehmen an das jeweilige E-Auto und Batteriesystem angepasst.