Renault präsentiert „cleveR insights“ auf Basis des Elektro-Twingo

Renault und die Konzernbeteiligung Software République haben mit „cleveR insights“ eine neue mobile Plattform präsentiert. Das System dient der Erfassung sowie Analyse urbaner Daten und richtet sich an Kommunen sowie öffentliche Einrichtungen. Als Basis für die Plattform dient der Twingo E-Tech Electric.

Renaults 3,79 Meter langer Elektro-Kleinstwagen wurde mit einem Dachmodul ausgestattet, das verschiedene Sensoren und Kameras integriert. Dies ermöglicht es, während der Fahrt Daten zu Lärmbelastung, Luftverschmutzung, Straßenschäden oder Trockenheit zu sammeln. Durch ergänzende Technologie können zudem Rollgeräusche analysiert werden, um Informationen über den Zustand von Straßenoberflächen und weitere Umweltdaten zu gewinnen.

Das System kombiniert mobile und stationäre Datenquellen, um ein detailliertes und aktuelles Bild städtischer Gebiete zu erstellen. Damit soll Kommunen eine zusätzliche Grundlage für Planungs- und Infrastrukturentscheidungen bereitgestellt werden.

Bei der Plattform handelt es sich laut den Projektpartnern nicht um eine reine Konzeptstudie, sondern um ein System auf Basis eines zugelassenen Serienfahrzeugs. Dies soll eine vergleichsweise einfache Integration in bestehende Flotten von Verkehrsunternehmen oder öffentlichen Institutionen ermöglichen.

Renault hebt hervor, dass sich das Fahrzeug flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen lasse. So verfüge eine präsentierte Ausführung des Twingo E-Tech Electric über einen modular gestalteten Laderaum, in dem zusätzliche Messtechnik oder Ausrüstung für Wartungs-, Diagnose- oder Messaufgaben untergebracht werden kann.

„Wir geben lokalen Behörden die Mittel, heute wirksamer zu handeln und zugleich die Herausforderungen von morgen zu antizipieren“, sagt Laurence Bechon, COO der Software République. Ziel sei es, ihnen ein detailliertes Verständnis ihres Gebiets zu geben, um die Lebensqualität der Bewohner nachhaltig zu verbessern.