Volvo Cars hat im dritten Quartal 2026 weltweit 141.609 Fahrzeuge verkauft und damit 10,7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Absatz wurde durch eine weitere Verschlechterung der Marktbedingungen in China beeinträchtigt, wo die branchenweiten Verkaufszahlen weiterhin erheblich unter Druck standen. Hinzu kam eine langsamer als erwartet verlaufende Erholung des US-Marktes. In Europa zeigte sich das Geschäft hingegen robust, gestützt durch eine starke Nachfrage und hohe Auftragseingänge bei vollelektrischen Fahrzeugen.

„Der Marktabschwung in China zeigte keine Anzeichen einer Abschwächung, und die Erholung im US-Premiumsegment blieb hinter unseren bisherigen Erwartungen zurück“, erklärte Erik Severinson, Chief Commercial Officer von Volvo Cars. Unterdessen steigerte Volvo Cars den weltweiten Absatz vollelektrischer Modelle um 29 Prozent, ihr Anteil am Gesamtabsatz lag bei 32 Prozent. Elektrifizierte Fahrzeuge, zu denen auch Plug-in-Hybride zählen, erreichten einen Anteil von 53 Prozent.

In der Vertriebsregion Europa und übrige Welt stieg der Absatz gegenüber dem Vorjahresquartal um zwei Prozent auf 90.548 Fahrzeuge. Die Verkäufe vollelektrischer Modelle legten um 51 Prozent zu, während der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge insgesamt um zwölf Prozent wuchs und einen Anteil von 64 Prozent erreichte. In Europa verzeichnet Volvo Cars insbesondere beim EX60 und den kürzlich eingeführten Plug-in-Hybriden mit hoher Reichweite eine starke Nachfrage. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Steigerung der EX60-Produktion und die Aufnahme der Produktion der neuen Plug-in-Hybride mit hoher Reichweite.

In der Region Americas gingen die Verkaufszahlen um 14 Prozent auf 30.777 Fahrzeuge zurück. Als Gründe nennt Volvo Cars die anhaltend schwache Verbraucherstimmung, den zunehmenden Wettbewerbsdruck im SUV-Segment und eine hohe Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Damals waren die Verkäufe elektrifizierter Fahrzeuge vor dem Auslaufen von Verbraucherförderungen gestiegen. Zudem belastete die langsame Erholung der Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden das Geschäft.

In der Vertriebsregion Greater China sanken die Auslieferungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 40,6 Prozent auf 20.284 Fahrzeuge. Der zunehmende Wettbewerbs- und Preisdruck durch lokale Hersteller sowie das gedämpfte makroökonomische Umfeld beeinträchtigten den Absatz. Der chinesische Premiumautomobilmarkt stand weiterhin unter Druck und verzeichnete einen deutlichen zweistelligen Absatzrückgang.