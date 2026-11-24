Wie der österreichische Anbieter für Batteriediagnose bei Elektroautos Aviloo mit einer Studie zeigen will, weiß mehr als die Hälfte der Menschen, die sich für den Kauf eines Elektroautos interessieren, nicht, dass die Batterie eines gebrauchten Stromers getestet werden kann. Doch ist es gerade die Batterie, die ihnen die größten Sorgen bereitet.

Für die „Aviloo Used EV Trust Study“ wurden 837 an Elektroautos interessierte Verbraucher sowie 443 Autohändler, Leasingunternehmen und Auktionshäuser in acht Märkten in Europa und den Vereinigten Staaten befragt.

Die befragten Verbraucher sind keine durchschnittlichen Autokäufer: Mehr als zwei von fünf (43,5 %) haben bereits ein Elektroauto oder einen Plug-in-Hybrid besessen oder gefahren. Dennoch wusste mehr als die Hälfte (50,7 %) vor der Befragung nicht, dass die Batterie eines E-Autos auf ihren Zustand und ihre voraussichtliche Lebensdauer getestet werden kann. Am weitesten verbreitet war dieses Wissen in den USA, wo rund sechs von zehn (60,8 %) Verbraucher davon wussten.

Käufer wünschen sich Batterieüberprüfung

Alle befragten Verbraucher, auch diejenigen, die nicht wussten, dass es Batterie-Tests gibt, wurden gebeten, auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht relevant) bis 5 (sehr relevant) zu bewerten, wie relevant verschiedene Themen auf dem Markt für gebrauchte Elektroautos sind. Eine zuverlässige Überprüfung des Batteriezustands lag mit 4,4 an der Spitze, gleichauf mit Batteriegarantien.

Fast die Hälfte (48,1 %) der befragten Unternehmen, die gebrauchte Elektroautos verkaufen, gab an, dass drei Viertel oder mehr dieser Fahrzeuge bereits mit einem Batteriezertifikat ausgestattet sind.

Käufer und Verkäufer sind sich einig: Die Batterie gilt beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos als größtes Risiko. Ein Batteriezertifikat kann laut den befragten Unternehmen das Vertrauen der Käufer stärken und dabei helfen, gebrauchte Elektroautos schneller zu verkaufen.

Zweifel an der Batterie, keine Abneigung gegen Technologie

Auf die Bitte, Hürden beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos auf einer Skala von 1 (keine Hürde) bis 5 (große Hürde) zu bewerten, nannten die Verbraucher die Unsicherheit über den Batteriezustand sowie Sorgen über künftige Reparatur- oder Austauschkosten an erster Stelle (jeweils 4,1). Eine generelle Abneigung gegen grüne Technologie steht mit 1,9 an letzter Stelle.

Zweifel an der Batterie für Elektroautos setzen auch die Preise unter Druck: Verbraucher stimmten zu, dass sie aufgrund der Unsicherheit über den Batteriezustand einen niedrigeren Preis fordern (4,2 von 5), während Händler angaben, dass dies häufig zu härteren Verhandlungen führt.

„Bei einem gebrauchten Benziner verlässt man sich auf Alter und Kilometerstand, um Rückschlüsse über den Zustand des Autos zu erhalten. Bei einem gebrauchten Elektroauto sagen diese Faktoren wenig über den Zustand der Batterie aus. Dabei ist die Batterie der wertvollste Teil des Autos“, sagt Marcus Berger, CEO von Aviloo. „Laut unserer Studie weiß mehr als die Hälfte der Menschen, die sich für Elektroautos interessieren, nicht, dass eine Batterie getestet werden kann, obwohl eine zuverlässige Batterieüberprüfung genau das ist, was sie sich wünschen.“