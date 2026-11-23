Elektroautos erreichen inzwischen einen Anteil von 31 Prozent an den weltweiten Pkw-Verkäufen. Das zeigen laut dem Portal Road & Track Daten der Commonwealth Bank of Australia. Während der Absatz in China zurückging und der Elektroautomarkt in den USA schwächelt, verzeichneten mehrere andere Länder deutliche Zuwächse.

Besonders stark entwickelte sich laut der Auswertung der europäische Markt, auf dem die Elektroauto-Verkäufe im bisherigen Jahresverlauf 2026 um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr stiegen. Damit erreichten E-Autos in Europa einen Anteil von 43 Prozent an den Neuwagenverkäufen. Brasilien meldete mit einem Plus von 164 Prozent auf 13 Prozent Marktanteil ein kräftiges Wachstum, während Indien um 76 Prozent auf 9 Prozent und Japan um 80 Prozent auf 5 Prozent zulegten.

In den USA sank der Marktanteil reiner Stromer dagegen von mehr als 10 Prozent im dritten Quartal 2025 auf 6,4 Prozent im gleichen Zeitraum 2026. Trotz gestiegener Kraftstoffpreise entschieden sich amerikanische Käufer verstärkt für Hybridfahrzeuge statt für Elektroautos. Insgesamt erreichen elektrifizierte Fahrzeuge inzwischen einen Anteil von knapp 25 Prozent am US-Markt.

Ein wesentlicher Grund für den Rückgang bei E-Autos in den USA sind politische Maßnahmen der Trump-Regierung. Die USA schafften im vergangenen Jahr eine staatliche Steuergutschrift von 7500 Dollar für Batteriewagen ab, die zuvor insbesondere das Leasing vergünstigt hatte. Zudem setzte die Regierung die Durchsetzung der amerikanischen CAFE-Verbrauchsstandards faktisch außer Kraft. Amerikanische Gesetze und Zölle verhindern außerdem faktisch den Import günstiger chinesischer Stromer, die maßgeblich zum Absatzwachstum in Europa beigetragen haben.