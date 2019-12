Der Online-Marktplatz AutoScout24 hat seine Nutzer zur Elektromobilität befragt. 44 Prozent derjenigen, die in den kommenden sechs Monaten einen Autokauf planen, ziehen demnach den Erwerb eines Elektroautos oder Hybriden in Erwägung. Vor allem bei Stadtbewohnern sind Stromer gefragt: Für 52 Prozent der Befragten, die in oder in der Nähe einer großen Metropole wohnen, ist ein E- oder Hybrid-Modell attraktiv.

„Dass gerade Städter den Elektro- und Hybridantrieben positiv gegenüberstehen, ist verständlich“, so Jochen Kurz von AutoScout24. „Die neuen Antriebe eignen sich vor allem für kürzere Strecken – im Stadtverkehr kann durch Rekuperation zudem Energie zurückgewonnen werden, sodass die Reichweiten steigen.“

55 Prozent der Befragten, die offen für die alternative Antriebstechnik sind, fühlen sich dem Umweltschutz verpflichtet. CO2-Reduktion ist für 49 Prozent Anlass, sich für einen E-Antrieb zu interessieren. 37 Prozent erklärten, dass Energieeffizienz und Kostenersparnisse für sie wichtige Kriterien sind.

Von denjenigen, für die derzeit kein Fahrzeug mit rein oder teilelektrischem Antrieb in Frage kommt, bemängelten zwei Drittel die geringen Reichweiten, 57 Prozent die vergleichsweise hohen Preise und 57 Prozent die schlechte Lade-Infrastruktur. „Vor allem die Lade-Infrastruktur könnte sich als Hemmschuh für die schnelle Durchsetzung des neuen Antriebs herausstellen“, warnt Kurz. „Da sich vor allem Stadtbewohner für E-Autos interessieren, muss hier massiv investiert werden, denn nur die wenigsten Städter haben eine Garage, in der sie ihr E-Auto aufladen können.“

Mit 68 Prozent verbinden die meisten der befragten AutoScout24-Nutzer US-Elektroautobauer Tesla mit dem Thema Elektromobilität. Es folgen Hybrid-Pionier Toyota mit 38 und BMW mit 31 Prozent. Wenn es um einen tatsächlichen Kauf geht, ist mit 34 Prozent Befürwortern Toyota die relevanteste Marke. Volkswagen kommt mit 26 Prozent den zweiten Platz, dahinter folgt BMW mit 25 Prozent. Tesla liegt mit 23 Prozent auf Rang fünf hinter Audi mit 24 Prozent.