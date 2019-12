Laut einer Umfrage der Deutschen Energie-Agentur (Dena) würden sich 72 Prozent der Deutschen für ein Auto mit alternativem Antrieb entscheiden – vorausgesetzt, der Kaufpreis wäre derselbe wie bei einem klassischen Verbrenner. 2018 hätten sich erst 60 Prozent der Befragten für ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb entschieden, 2017 nur 50 Prozent.

Ein Drittel der befragten Verbraucher würde sich für einen mit Wasserstoff angetriebenen Brennstoffzellen-Stromer entscheiden (2018: 15 %). Damit war das Interesse an Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen erstmalig höher als an Elektroautos: Aktuell würden 17 Prozent der Deutschen bei gleichem Kaufpreis ein Elektroauto wählen, im Vorjahr waren es noch sieben Prozent mehr.

Einen reinen Verbrennungsmotor würde nur noch jeder Fünfte bevorzugen (Benzin: 13 %/Diesel: 8 %). Rund 70 Prozent der Befragten halten es für sinnvoll, den Kauf von Fahrzeugen mit hohem CO2-Ausstoß finanziell stärker zu besteuern.

„Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Verbraucher ein hohes Interesse an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben haben und diesen gegenüber insgesamt zunehmend positiv eingestellt sind“, sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Dena-Geschäftsführung. „Dies bestätigen auch die aktuellen Absatztrends. So steigerten alternative Antriebe ihren Marktanteil in den ersten drei Quartalen 2019 signifikant und erreichten im Oktober erstmals mehr als 10 Prozent Marktanteil.“

Um das Marktwachstum von alternativ angetriebenen Fahrzeugen weiter zu beschleunigen, brauche es noch mehr attraktive Modelle, fordert die Dena. Ebenso seien klare politische Rahmenbedingungen nötig, die diese Modelle wettbewerbsfähiger machen. Gleichzeitig zeige das gestiegene Interesse an Wasserstoff-Fahrzeugen, wie aufmerksam die Verbraucher den politischen und medialen Diskurs zur Verkehrswende verfolgen. „Entsprechend verantwortungsvoll muss dieser geführt werden, um Irritationen zu vermeiden“, so die Deutsche Energie-Agentur.

Die Befragung habe auch gezeigt, dass es noch große Wissensdefizite mit Blick auf alternative Antriebe gibt. So schätze die Mehrheit der Befragten ihr Wissen über Verbrennungsmotoren wie Benzin (78 %) und Diesel (71 %) als „eher gut“ ein, während es bei Batterie-Elektroautos nur 52 Prozent seien. Noch geringer sei der Anteil der gut Informierten bei anderen alternativen Antriebsarten wie Hybrid (39 %), Wasserstoff (27 %) und Erdgas (24 %). Nach Einschätzung der Dena zeigt dies, wie wichtig Informationen über die Mobilität der Zukunft für Verbraucher sind.