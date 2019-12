Sono Motors will Crowdfunding für Sion verlängern

Das Münchner Elektroauto-Startup Sono Motors hat in einer Community-Funding-Kampagne in weniger als einem Monat mehr als 30 Millionen Euro eingesammelt. Die für die angestrebte Neuausrichtung bei der Finanzierung nötigen 50 Millionen sind es zum Ende der Aktion im Dezember damit nicht geworden – das Crowdfunding soll daher erst später enden.

„Momentan lassen wir unsere Unterstützer bis zum 02.01.2020 abstimmen, ob die Community-Funding Kampagne bis zum 20.01.2020 verlängert werden soll“, heißt es auf der Website von Sono Motors. Im ursprünglichen Zeitraum bis zum 30.12.2019 habe das junge Unternehmen „unverbindlich 32.519.405 Euro eingesammelt“. Damit handele es sich um die „bisher größte und erfolgreichste Community-Funding-Kampagne in Europa“.

Sono Motors will das frische Kapital vor allem in Produktionsanlagen und Serien-Prototypen des 2016 angekündigten Solar-Elektro-Minivans Sion investieren. Das Ziel: Den mehrfach verschobenen Serien-Sion erfolgreich auf die Straßen und zu den Kunden bringen und die Unternehmensvision langfristig durchsetzen. Ursprünglich sollte dies mit Hilfe von Finanzinvestoren erfolgen, mit diesen konnte sich das Startup aber nicht einigen.

„Wir haben in den letzten Monaten immer wieder feststellen müssen, dass unsere Ziele in völligem Widerspruch zu denen klassischer Finanzinvestoren stehen“, so Laurin Hahn, CEO und Mitgründer von Sono Motors, Anfang Dezember. „Aggressives Wachstum und schnelle Profite lassen sich kaum mit einem nachhaltigen Unternehmens- und Fahrzeugkonzept vereinbaren, das den Zugang zu bezahlbarer und klimafreundlicher Elektromobilität in der Breite ermöglichen soll.“

Das Konzept des Sono Sion bleibt bestehen: Das mit 35-kWh-Batterie ab 25.500 Euro kostende Elektroauto soll das erste Serienfahrzeug sein, das Solar-Integration, Mobilitätsdienste und eine bidirektionale Ladefunktion vereint. Als Reichweite werden 255 Kilometer gemäß WLTP in Aussicht gestellt. Durch die Integration von Solarzellen in die Fahrzeugoberfläche können laut Sono Motors jährlich bis zu 5800 Kilometer generiert werden.

Die Produktion des Sion in Schweden beim Auftragsfertiger NEVS hat Sono Motors aufgrund der neuen Finanzierungsstrategie in den September 2021 verschoben. Davor war der Start der Serienfertigung für das zweite Halbjahr 2020 geplant, ursprünglich sollte das Elektroauto bereits Ende 2019 auf den Markt kommen.