Das neue Elektroauto von Henrik Fisker sollte eigentlich im März auf dem Genfer Auto-Salon seine Europa-Premiere feiern. Da die Messe wegen der Coronavirus-Krise kurzfristig abgesagt wurde, veröffentlichte der bekannte Autodesigner nun neue Bewegtbilder und Details seines kommenden Mittelklasse-SUV Ocean.

Offiziell vorgestellt und komplett enthüllt wurde der 4640 mm lange und 1930 mm breite Ocean bereits Anfang des Jahres bei der Technikmesse CES in Las Vegas. Der jetzt präsentierte Kurzclip zeigt das Elektroauto auf der Straße. Das Modell fährt laut Fisker mit produktionsbereiter Antriebs- und Batterietechnik. Ob das Design noch Änderungen erfahren wird, ist offen.

Der Fisker Ocean soll mit einer 80-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu knapp 480 Kilometer starten. In den USA wird das Fahrzeug schwerpunktmäßig über ein flexibles Abo-Modell inklusive Wartung und Service ab 379 Dollar pro Monat sowie eine Einmalzahlung von 2999 Dollar angeboten. Wer lieber kauft, hat dazu ab 37.499 Dollar vor Steuern die Möglichkeit.

Neben einem gefälligen Design und modernem Elektroantrieb rückt Fisker beim Ocean das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus. Er bewirbt das Modell als das nachhaltigste Elektroauto auf dem Markt. Das soll unter anderem durch den Einsatz von recycelten Materialien und ein veganes Interieur erreicht werden. Außerdem wird es optional ein Solar-Panoramadach zur Erzeugung von Strom für 1600 Kilometer pro Jahr geben.

In seiner jüngsten Mitteilung gab Fisker weitere Aspekte des Ocean preis: Das Elektro-SUV werde 566 Liter Stauraum im Kofferraum bieten und kann für den Betrieb mit Anhänger ausgerüstet werden. Bis auf das Basismodell werden alle Versionen mit Allradantrieb und mindestens 225 kW (306 PS) Leistung ausgeliefert. Die Top-Version soll in unter drei Sekunden von 0–60 mph (0–97 km/h) beschleunigen. Geladen wird mit bis zu 150 kW, Strom für über 200 Meilen (ca. 320 km) soll sich damit in 30 Minuten ziehen lassen.

Über die für den Ocean veröffentlichte Smartphone-App sind laut Henrik Fisker schon „tausende Reservierungen“ eingegangen – vor allem aus Nordamerika, aber auch aus europäischen Ländern wie Norwegen, Dänemark und Deutschland. Produziert werden soll das Modell ab dem vierten Quartal 2021, Auslieferungen im großen Stil sind aber erst für 2022 vorgesehen. Wann der Ocean nach Europa kommt, hat Fisker noch nicht gesagt.