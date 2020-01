Henrik Fisker hat wie angekündigt zur Technikmesse CES in Las Vegas sein neues Elektroauto Ocean offiziell vorgestellt und komplett enthüllt. Der bekannte Autodesigner und Unternehmer verriet dabei unter anderem den Startpreis für die USA sowie neue Funktionen des Mittelklasse-SUV. Er bekräftigte zudem den Fokus auf Nachhaltigkeit.

US-Käufern wird der Ocean ab 37.499 Dollar vor Steuern angeboten. Im Mittelpunkt des Vertriebskonzepts steht aber ein flexibles Abo-Modell inklusive Wartung und Service ab 379 Dollar pro Monat sowie einer Einmalzahlung von 2999 Dollar. Der neue Fisker kann bereits für 250 Dollar reserviert werden, die Produktion soll Ende 2021 beginnen. Interessenten können das Fahrzeug demnächst in Showrooms begutachten und Probefahrten vereinbaren.

Der 4,64 Meter lange Ocean soll mit 80-kWh-Batterie für eine Reichweite von bis zu knapp 480 Kilometer auf die Straßen kommen. Es soll sich dabei um „den nachhaltigsten Wagen der Welt“ handeln. Dies will Fisker realisieren, indem zu großen Teilen recycelte Materialien und ein veganes Interieur verbaut werden. Darüber hinaus wird es optional ein Solar-Panoramadach zur Erzeugung von Strom für um die 1600 Kilometer pro Jahr geben.

Neben dem alternativen Antrieb und hoher Nachhaltigkeit setzt Fisker beim Ocean auf Komfort, Digitalisierung und Konnektivität in Verbindung mit einer zum Fahrzeug gehörenden App sowie Infotainment. Henrik Fisker kündigte im Vorfeld der CES ein Head-up-Display sowie eine Karaoke-Funktion an. Er wirbt für sein Elektro-SUV auch mit dem „California Mode“, der auf Knopfdruck alle Fenster inklusive der Heckscheibe und des großen Panoramadachs öffnet. Weitere Details zur Technik sollen in den kommenden Monaten verraten werden.

Futuristic, yet luxurious interior, with sustainable materials using recycled plastic bottles from the ocean. Yet, base price of $29,999, with applied $7,500 US tax discount! https://t.co/ywdczexysz & App, #Fisker #EV luxury #interior #supercar #new #film #video #futuristic #art pic.twitter.com/YKqtSV2thL

— Henrik Fisker (@henrikfisker) January 6, 2020