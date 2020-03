Porsche-Chef Oliver Blume hat in einem Interview mit der Bild am Sonntag über die Elektrifizierung der Modellpalette, die Tempolimit-Diskussion, „Fridays for Future“ und sichere Jobs gesprochen.

Ob in Deutschland ein generelles Tempolimit nötig ist, müsse die Politik entscheiden, sagte Blume. Gehe es um effizienteres Autofahren, gibt es seiner Meinung nach effektivere Maßnahmen. So erhöhe Porsche mit jeder neuen Generation die Effizienz seiner Verbrennungsmotoren. Hybridtechnik senke den CO2-Ausstoß weiter. Und mit den neuen Elektroautos der Zuffenhausener fahre man lokal komplett ohne CO2-Emissionen.

Die Umwelt-Bewegung „Fridays for Future“ empfindet Blume nicht als Bedrohung für die Automobilindustrie. Er sehe die Bewegung als „einen gesellschaftlichen Anstoß, der in die richtige Richtung geht“. Die Emissionen müssten reduziert werden, um die Welt lebensfähig zu erhalten. Porsche habe die Weichen dazu frühzeitig gestellt, so werde etwa das erste reine Elektroauto der Marke, die Sportlimousine Taycan, emissionsneutral hergestellt.

Blume glaubt, dass die Porsche-Kunden möglichst nachhaltig fahrende und produzierte Sportwagen von dem Unternehmen erwarten. Dass effiziente Autos weiter schnelle Autos sein können, zeige der Taycan: „Er hat überragende Beschleunigungswerte, eine tolle Fahrdynamik, gleichzeitig null Emissionen und fährt nahezu geräuschlos“, so Blume.

Porsche hat angekündigt, Milliarden in E-Mobilität zu investieren. Im Jahr 2025 könnten rund 50 Prozent aller Fahrzeuge des Herstellers mit einem elektrischen oder Hybridantrieb verkauft werden, sagte Blume. Gleichzeitig werde es bei Porsche aber „immer Verbrennermotoren geben“. Das gelte besonders für den 911. Die aktuelle Generation der Sportwagenikone ist zwar bereits für eine Hybridversion vorbereitet, ein Serieneinsatz derzeit jedoch nicht vorgesehen. „Aber der Siegeszug der Elektromobilität ist unaufhaltsam“, unterstrich der Porsche-Chef.

Der Antrieb von Elektroautos ist simpler aufgebaut als der von Verbrennern, viele Hersteller planen deshalb einen Stellenabbau. Bei Porsche sei dies nicht der Fall: Das Unternehmen habe mit der E-Mobilität „Chancen erschlossen“ und am Stammsitz 2000 neue Arbeitsplätze geschaffen habe, erklärte Blume. Er betonte: „Wir haben nicht die Absicht, in den nächsten Jahren betriebsbedingt zu kündigen. Wir gehen gerade in Gespräche, bei denen es um eine Arbeitsplatzsicherung für die nächsten Jahre geht.“