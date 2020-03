BMW hat den Concept i4 enthüllt. Mit dem Konzeptauto gibt der bayerische Premium-Hersteller einen Ausblick auf das im nächsten Jahr startende Elektroauto i4. Das Gran Coupé läute bei BMW ein neues Zeitalter ein: Der Elektroantrieb komme im Kern der Marke an. Damit beginne eine neue Ära der Freude am Fahren, hieß es in einer Mitteilung.

Der Concept i4 biete BMW typische Fahrdynamik in einem modernen, sportlich-eleganten Fahrzeugdesign mit dem Raumkomfort und der Funktionalität eines viertürigen Gran Coupé. Mit bis zu 390 kW (530 PS) gehe es in um die vier Sekunden von Null auf Hundert und weiter bis über 200 km/h. Die Reichweite wird mit bis zu 600 Kilometer gemäß WLTP-Norm angegeben.

Das Concept i4 zeige bereits einige Designelemente in Exterieur und Interieur, die sowohl im i4 wie auch darüber hinaus in weiteren elektrisch angetriebenen BMW-Serienfahrzeugen zu sehen sein werden. Eine zentrale Neuerung: Da keine Kühlung für einen Verbrennungsmotor nötig ist, dient die prominente, geschlossene Doppelniere nun vor allem als „Intelligenzfläche“, in der Sensoren verbaut sind.

Die technische Basis des BMW i4 liefert die fünfte Generation von BMWs „eDrive Technologie“, die 2020 mit dem Kompakt-SUV iX3 in Serie geht. Elektromotor, Leistungselektronik, Ladeeinheit und Hochvoltbatterie sind laut BMW vollständige Neuentwicklungen. Die für den i4 konzipierte E-Maschine werde das Niveau eines V8-Triebwerks in aktuellen Modellen des Herstellers mit Verbrennungsmotor bieten. „Seine spontane Kraftentfaltung verhilft dem BMW i4 zu herausragenden Performance-Eigenschaften und zu außergewöhnlich hoher Effizienz“, so die Entwickler.

Bestandteil der jüngsten BMW-eDrive-Generation ist ein Hochvoltspeicher mit neuer Batteriezellen-Technologie. Die für den i4 entwickelte Ausführung zeichne sich durch eine flache Bauweise und optimierte Energiedichte aus. Bei einem Gewicht von rund 550 Kilogramm weist sie einen Energiegehalt von rund 80 kWh auf. In Summe setze BMWs neuste Elektroantriebstechnik „Maßstäbe hinsichtlich Leistungsdichte, Effizienz und Reichweite beim lokal emissionsfreien Fahren“, verspricht das Unternehmen.

Die Serienproduktion des i4 ist 2021 im Stammwerk der BMW Group in München geplant. Dort werden zukünftig Autos mit Verbrennungsmotor, Plug-in-Hybride sowie rein batteriebetriebene Fahrzeuge auf demselben Band gefertigt. Das Karosseriekonzept des i4 unterscheidet sich aufgrund der Fahrbatterie von den Architekturen der bisher in München gebauten Modelle. Circa neunzig Prozent der bestehenden Produktionsanlagen im Karosseriebau könnten integriert werden, erklärt BMW. Die restlichen zehn Prozent erforderten den Aufbau neuer Anlagen.