Mit dem Octavia RS iV bietet Škoda erstmals ein Modell seiner RS-Familie mit einem Plug-in-Hybridantrieb an. Das Modell kombiniert einen 1,4 Liter großen TSI-Benzinmotor mit 110 kW (150 PS) und einen 85-kW-Elektromotor. Gemeinsam stellen sie eine Systemleistung von 180 kW (245 PS) zur Verfügung, die über ein 6-Gang-DSG an die Vorderräder gebracht wird.

Im Sport-Modus beschleunigt der Octavia RS iV in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 225 km/h. Für ein dynamisches Fahrverhalten sollen die serienmäßige Progressivlenkung und die Abstimmung des Sportfahrwerks sorgen. Rein elektrisch können mit der eingesetzten 13-kWh-Batterie bis zu 60 Kilometer gemäß WLTP-Norm zurückgelegt werden.

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte des Octavia RS liegen noch nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren nicht abgeschlossen ist. Den CO2-Ausstoß gibt Škoda mit voraussichtlich um die 30 g/km an.

Optisch ist der Octavia RS iV an zahlreichen schwarzen Akzenten zu erkennen, etwa beim Grill, der Frontschürze, dem Heckdiffusor und den Leichtmetallrädern. Er verfügt zudem serienmäßig über LED-Nebelscheinwerfer und 18-Zoll-Leichtmetallräder. Die Bremssättel sind in RS-typischem Rot lackiert. Die Limousine trägt einen schwarzen RS-Heckspoiler, beim Kombi ist der Dachspoiler in Wagenfarbe ausgeführt.

Der Innenraum des Octavia RS iV ist überwiegend in Schwarz gehalten. Das dreispeichige Leder-Multifunktions-Sportlenkrad weist ein „vRS“-Logo sowie Schaltwippen für die Bedienung des DSG auf. Die vorderen Sportsitze sind mit schwarzem Stoff bezogen, optional mit Alcantara und Leder. Die Sitze tragen ein „RS“-Logo und farbige Ziernähte in Rot oder Silbergrau, die sich auch am Lederlenkrad, an den Armlehnen und an der mit Alcantara bezogenen Instrumententafel finden. Hinzu kommen Dekorleisten im RS-Look und Pedale im Aluminiumdesign.

Der Starttermin sowie der Preis für den Octavia RS iV stehen noch nicht fest. Neben der iV-RS-Version bietet Škoda den Plug-in-Hybridantrieb auch für die Ausstattungslinien Ambition und Style an. In den regulären Octavia iV stellen der 1,4-TSI-Benziner und der 85-kW-Elektromotor eine Systemleistung von 150 kW (204 PS) und ein maximales Drehmoment von 350 Nm bereit. Die elektrische Reichweite liegt auch hier bei bis zu 60 Kilometern.