Die IAA soll zukünftig statt in Frankfurt am Main in München stattfinden. Das hat der Ausrichter der wichtigen Automobilfachmesse, der Verband der Automobilindustrie (VDA), Anfang März bekanntgegeben. Der Fokus und das Konzept der erstmals für September 2021 in München geplanten Veranstaltung soll ein deutlich anderer werden.

„München hat sich damit gegenüber Berlin und Hamburg durchgesetzt. Die drei Städte, die zuletzt in der engeren Wahl als Austragungsort waren, haben allesamt hoch ambitionierte und überzeugende Pläne vorgelegt, um die IAA gemeinsam mit dem VDA weiterzuentwickeln“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „Es war ein sehr enges Rennen, für das ich den Beteiligten herzlich danke.“

Der VDA will die IAA von einer Automobil- zu einer Mobilitätsplattform weiterentwickeln. Sie soll „Initialzündung dafür sein, dass sich die austragende Stadt zu einer Smart City mit intelligenten Verkehrskonzepten und innovativer Vernetzung der Verkehrsträger entwickelt – nachhaltig und an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet“, heißt es in einer Mitteilung. München und die Konzeption der Stadt böten nach Ansicht des VDA-Vorstandes die besten Voraussetzungen für den Neustart der Messe.

München habe auch damit überzeugt, die Innenstadt und stadtnahe Plätze zur Bühne der IAA zu machen. Die vorgesehenen Standorte sollen über eine Transfer-Route mit Vorrangspuren für umweltfreundliche Fahrzeuge wie Elektro- und Wasserstoff-Autos mit dem Messegelände verbunden werden. Man werde die IAA damit neben den Hallen „auf die Straßen, in die Stadt und somit direkt zu den Menschen bringen“, kündigte der VDA an.

Entscheidend für die bayerische Landeshauptstadt als neuen IAA-Standort sei auch gewesen, dass diese über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur und Anbindung an globale Ziele sowie über Kompetenz bei der Organisation von Großveranstaltungen verfüge, so der Autoverband weiter. Für die Ansiedelung der neu aufgestellten IAA führt München nun weitergehende Verhandlungen mit dem VDA. In den nächsten Wochen soll es zu einem Vertragsabschluss kommen.