Volvo hat Anfang März seine Batterie-Montagehalle im Werk Gent eingeweiht. An dem belgischen Standort soll im weiteren Jahresverlauf die Produktion des ersten Elektroautos der Schweden, des XC40 Recharge P8 AWD, anlaufen.

Angesichts der Komplett-Elektrifizierung der Modellpalette komme der Batteriemontage eine besondere Bedeutung zu, so Volvo. Das Werk Gent soll anderen Fertigungsstätten Erkenntnisse für Prozessoptimierung und Effizienz liefern. Gent ist einer der beiden europäischen Produktionsstandorte von Volvo, hier laufen seit 1965 Fahrzeuge des Premium-Anbieters vom Band.

„Als erstes Volvo Werk mit Batteriemontagelinie nimmt Gent eine Vorreiterrolle ein. Wir bereiten unser gesamtes Produktionsnetzwerk auf die Elektrifizierung vor“, erklärte Geert Bruyneel, Leiter der weltweiten Produktion bei Volvo Cars. Zum Umfang der Batterie-Montage äußerte sich das Unternehmen nicht. Bruyneel sagte der Automobilwoche lediglich: „Wir reagieren auf den Markt und können bei Bedarf in kurzer Zeit unsere Kapazität erhöhen.“

Bereits Anfang des Jahres hat Volvo angekündigt, dass auch das US-Werk nahe Charleston im Bundesstaat South Carolina eine eigene Batteriefertigung erhält. Der Bau dieser Montagelinie soll im Herbst starten. Seine reinen E-Autos wird das Unternehmen außerdem in einer von Volvo betriebenen Produktionsstätte im chinesischen Luqiao bauen. Dort entstehen sie gemeinsam mit Fahrzeugen der Schwestermarken Polestar und Lynk & Co.

Volvo hat im letzten Jahr langfristige Lieferverträge mit CATL aus China und LG Chem aus Südkorea unterzeichnet. Die Vereinbarungen umfassen die Lieferung von Batteriezellen für die nächste Generation von Stromern der Schweden, darunter auch der XC40 Recharge P8 AWD. Aus den zugelieferten Akkus konfektioniert Volvo in seinen Montagehallen Batteriepakete.

Volvo hat erklärt, bis 2040 zu einem klimaneutralen Unternehmen werden zu wollen. In einem ersten Schritt werde dazu bis 2025 der CO2-Fußabdruck jedes Fahrzeugs über den Lebenszyklus um 40 Prozent reduziert. In den nächsten fünf Jahren soll zudem jedes Jahr ein neues vollelektrisches Auto auf den Markt kommen. Für Mitte des Jahrzehnts peilt Volvo an, dass jedes zweite verkaufte Fahrzeug mit reinem E-Antrieb unterwegs ist, der Rest mit Hybridsystem.