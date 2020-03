Neben den Grünen und dem Verband der Automobilindustrie (VDA) hat sich auch der Handelsverband Deutschland (HDE) zu dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetz für Ladeinfrastruktur von Gebäuden mit größeren Parkplätzen geäußert. Die neuen Regeln verpflichten unter anderem den Einzelhandel dazu, bis Ende 2024 an jedem Standort mit mehr als 20 Stellplätzen mindestens einen Elektroauto-Ladepunkt zu errichten.

Der HDE fordert Rahmenbedingungen, die die Umsetzung für die Händler ermöglichen. Wichtig sei, dass nicht über die Vorgaben der dem Gesetz zugrundeliegenden EU-Richtlinie hinausgegangen werde. „Die Bundesregierung sollte nicht strengere Regeln für den Aufbau von Ladesäulen erlassen, als von der EU vorgegeben. Ansonsten führt das zu enormen Mehrkosten für die in Deutschland ansässigen Händler“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Die Grünen und der VDA haben sich dagegen für ehrgeizigere Vorgaben ausgesprochen.

Der HDE warnt vor wirtschaftlichen Risiken. Zum einen seien nicht ausreichend Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs, damit sich ein Ladepunkt rechne. Außerdem führe die Zwangsverpflichtung des Handels zum Aufbau von E-Ladesäulen dazu, dass viel Kapital an unwirtschaftliche Standorte gebunden werde.

„Nach wie vor wartet der Handel auf eine auf seine Bedürfnisse zugeschnittene Förderung. Die Parkplätze und damit auch die Ladesäulen im Handel sind nicht 24 Stunden an sieben Tagen die Woche zugänglich. Deshalb sollte die staatliche Förderung nicht von dieser Bedingung abhängig gemacht werden“, so Genth weiter. Die Parkplätze des Einzelhandels hätten in vielen Fällen nicht die Zulassung für einen 24-Stunden-Betrieb, etwa aus Lärmschutzgründen in Wohngebieten.

Insgesamt gibt es in Deutschland laut dem HDE rund 450.000 Handelsstandorte. Mit dem neuen Gesetz würden allein im Lebensmitteleinzelhandel rund 38.000 Standorte zum Aufbau von E-Ladesäulen verpflichtet. Für kleinere und mittlere Unternehmen verlangt der Verband Ausnahmen: Die Verpflichtung solle für kleinere Händler „in keinem Fall“ greifen, auch wenn die Unternehmen nur Mieter einer Immobilie sind. Die Branche habe bereits eine erhebliche Anzahl von Ladepunkten aufgebaut. Jeder achte Ladepunkt in Deutschland stehe auf einem Einzelhandels-Parkplatz.