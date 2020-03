VW will mit der Tochter MOIA den größten vollelektrischen Ridepooling-Service in Europa aufbauen. Zuletzt wurde dazu in Hamburg das Angebot erweitert, die dortige Flotte an Elektro-Transportern soll bald auf 500 Fahrzeuge anwachsen. Aufgrund der Coronavirus-Krise wird der Service in der Hansestadt am 1. April vorübergehend eingestellt. Auch in Hannover gibt es eine Pause.

„Das Unternehmen reagiert damit auf die Corona-Krise und die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, in deren Folge sich die Nachfrage nach Fahrten drastisch reduziert hat“, teilte MOIA mit. Mit der Pausierung des Angebots in den bisher bedienten zwei Städten wolle man das Unternehmen und die Belegschaft vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie schützen und Entlassungen vermeiden. Die Maßnahme diene zudem dem Schutz der Fahrer, die sich bei ausbleibender Nachfrage länger und häufiger als üblich auf den Betriebshöfen aufhalten würden.

Das Angebot soll in den verbleibenden Tagen schrittweise reduziert werden. Zur Erhaltung von Arbeitsplätzen will MOIA ab April Kurzarbeit für rund 900 Mitarbeiter seiner Betriebsgesellschaft beantragen. Die Notwendigkeit der Kurzarbeit werde stetig überprüft und die Maßnahme bei einer Verbesserung der Lage kurzfristig beendet, betonte das Unternehmen.

Neben der Pause des Betriebs hat MOIA eigener Aussage nach eine Reihe weiterer Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft ergriffen. So gelte unter anderem ein Stopp für Dienstreisen und die Empfehlung an Büro-Mitarbeiter, von zuhause zu arbeiten. Zudem würden bis zur Pause des Betriebs die beiden Betriebshöfe in Hamburg organisatorisch getrennt und Fahrer festen Gruppen zugeteilt.

MOIA positioniert seinen Service als Ergänzung zu dem bestehenden Mobilitätsangebot in Städten und als Alternative zu privaten Fahrzeugen. Für das angebotene Ridepooling werden Fahrten von Personen gebündelt, die in eine ähnliche Richtung möchten. Das Geschäftskonzept soll neben Einnahmen für den Volkswagen-Konzern weniger Autos im Straßenverkehr bringen und die bestehende Infrastruktur effizienter nutzen.