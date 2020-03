Der britische Erfinder und Gründer des nach ihm benannten Milliarden-Unternehmens James Dyson wollte neben Haushaltsgeräten zukünftig auch Elektroautos bauen. Das Projekt war bereits fortgeschritten, wurde aber kurz vor dem Start aufgrund fehlender wirtschaftlicher Perspektive gestoppt. Später könnte es dennoch einen Einstieg in den Mobilitäts-Markt geben.

James Dyson bewirbt aktuell das neueste Produkt seines Unternehmens – einen Haarglätter. In einem Interview mit dem US-Magazin FastCompany dazu sprach er auch über sein gescheitertes Elektroauto-Vorhaben. Als Dyson im Oktober letzten Jahres das Aus für das Stromer-Projekt bekanntgab, erklärte er es für „nicht wirtschaftlich vertretbar“. Davon ist er trotz einem offenbar seriennahen Fahrzeug und dem erwarteten Boom der alternativen Antriebsart weiter überzeugt.

Die etablierten Hersteller könnten aufgrund der Vorgaben für die Emissionen ihrer Flotte – insbesondere in der EU – damit leben, pro verkauftem Elektroauto umgerechnet 11.000 bis 14.000 Euro zu verlieren. Denn die lokal emissionsfreien Modelle würden die Verkäufe von großen SUV mit Verbrennungsmotoren ausgleichen. „Wir könnten es uns nicht erlauben, in einen solchen Markt einzusteigen“, sagte Dyson. Ihm sei erst gegen Ende der Entwicklung seines Elektroautos klar geworden, dass dieses deutlich teurer als die Angebote der Wettbewerber wird.

Darauf angesprochen, ob er sich den Bau eines kleineren Transportmittels – etwa für die sogenannte Mikromobilität mit elektrischen Kleinstfahrzeugen – vorstellen könnte, meinte James Dyson: „Elektromotoren gehören zu unseren wichtigen Produkten. Wir haben einen sehr guten Elektromotor für unser Elektroauto gemacht, und wir arbeiten an Festkörper-Batterien. Wir könnten also eine Art Beförderungsmittel umsetzen – ich würde das auf keinen Fall ausschließen, vor allem, wenn wir eine äußerst effiziente Batterie haben.“ Was für ein Mobilitäts-Produkt ihm vorschwebt, verriet er nicht.

Dyson wollte umgerechnet um die 2,3 Milliarden Euro in die Entwicklung und Einführung von Elektroautos investieren. Zuletzt waren laut Berichten in Großbritannien über 500 Mitarbeiter für die neu gegründete Autosparte tätig. Zentraler Bestandteil waren Batterien der nächsten Generation, für die ein großer Teil des Budgets vorgesehen war. Die vorangetriebenen Festkörper-Akkus sollen eine Zukunft haben – sie werden das Unternehmen „in spannende neue Richtungen“ weisen, versicherte James Dyson Ende 2019 seinen Mitarbeitern.