Porsche hat im Rahmen seiner Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres den Fokus auf Zukunftstechnologien bekräftigt. Ein Großteil der geplanten Investitionen fließt in die Elektrifizierung des Angebots. Die Nachfrage nach dem vor kurzem eingeführten ersten Elektroauto – dem Taycan – ist laut dem Zuffenhausener Hersteller vielversprechend.

2019 seien 280.800 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben worden – zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte Porsche mit. Der Umsatz sei um 11 Prozent auf 28,5 Milliarden Euro gestiegen, das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen legte im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zu. Die operative Umsatzrendite betrug vor Sondereinflüssen 15,4 Prozent. Die Belegschaft habe man im selben Zeitraum um zehn Prozent auf 35.429 Mitarbeiter vergrößert.

„Als ein Pionier für nachhaltige Mobilität hat Porsche in den vergangenen Jahren wichtige Weichen gestellt“, sagte Firmenchef Oliver Blume. „Dank unserer attraktiven Produktpalette aus effizienten Benzinern, performanten Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen und nun auch reinen E-Sportlern sind unsere Auslieferungen im Geschäftsjahr 2019 erneut angestiegen.“

Die Elektromobilität sei bei dem Unternehmen „ein Job-Motor“, unterstrich Porsche. Für den Taycan seien rund 2000 neue Arbeitsplätze entstanden und man habe eine umfassende Qualifizierungsoffensive gestartet. Die Produktion des Elektro-Sportwagens erfolge CO2-neutral im Stammwerk Zuffenhausen. Seit Beginn 2020 habe Porsche die Energieversorgung des Standorts CO2-neutral gestellt: Die neuen Gebäude seien energieeffizient, der Strom stamme aus regenerativen Quellen. Die Wärme werde in eigenen Blockheizkraftwerken mit Biogas erzeugt.

Bis 2024 investiere man rund 10 Milliarden Euro in die Hybridisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung der Fahrzeuge und baue das E-Mobilitäts-Angebot aus, so Porsche. Als nächstes Modell gehe das erste Derivat des Taycan an den Start, der Cross Turismo. Die neue Generation des Kompakt-SUV Macan werde ebenfalls elektrisch und damit die zweite rein batteriebetriebene Modellreihe von Porsche sein – allerdings bleibt die aktuelle Verbrenner-Generation zunächst im Programm.

Porsche gehe davon aus, dass Mitte dieses Jahrzehnts die Hälfte der Produktpalette elektrisch oder teilelektrisch als Plug-in-Hybrid verkauft wird. Dass das Interesse an Stromern da ist, zeigt der Taycan. „Bereits vor unserer Weltpremiere im September hatten wir für den Taycan rund 30.000 ernsthafte Kaufinteressenten“, sagte Blume. „Zwischenzeitlich haben mehr als 15.000 Kunden ihren Kaufvertrag unterschrieben. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Attraktivität des Taycan und unserer Derivate von 911, 718 und Cayenne auch in 2020 eine hohe Nachfrage erreichen können.“