Die Unternehmensberatung McKinsey hat untersucht, wie der Coronavirus die Mobilität verändert. Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass das Mobilitätsverhalten auch nach der Lockerung der wegen der Pandemie eingeführten Ausgangsbeschränkungen in vielen Regionen ein anderes als vor der Krise sein wird. Für die Automobilindustrie und Mobilitätsanbieter werden dadurch deutliche Auswirkungen erwartet.

„Die Mobilität wird sich aus vier Gründen verändern: gesamtwirtschaftliche Lage, Regulierung, Technologie und Kundenverhalten“, sagt Timo Möller von McKinsey. Nach der akuten Krisenbewältigung gelte es für die Anbieter, ihre Strategie diesen Veränderungen anzupassen.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Durch das Herunterfahren der Fabriken wurden laut McKinsey bisher rund 7,5 Millionen weniger Autos produziert als ursprünglich geplant. Auf dem Höhepunkt der Krise seien über 90 Prozent der Autowerke in China, Europa und den USA stillgestanden. Auch auf der Nachfrageseite zeigten sich die Folgen des Virus: Insgesamt dürfte der Markt für neue Pkw in diesem Jahr weltweit um rund 20 bis 25 Prozent zurückgehen, prognostizieren die Berater. In Deutschland seien allein im April rund 60 Prozent weniger Autos als im Vorjahr verkauft worden. In Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien habe der Rückgang sogar bis zu 95 Prozent betragen.

Neben den Autobauern leiden auch die Mobilitätsanbieter: Die ÖPNV-Nutzung ist der Untersuchung zufolge in vielen Städten um 70 bis 90 Prozent eingebrochen. Sogenannte Ridehailing-Dienste verzeichneten 60 bis 70 Prozent weniger Kunden. Zahlreiche Anbieter von E-Scootern haben ihren Dienst in Deutschland zeitweise eingestellt. „Die Schwäche einzelner Mobilitätsanbieter kann mittelfristig zu mehr Fusionen und Übernahmen führen – die Konsolidierung der Auto- und Mobilitätsindustrie wird durch die Coronakrise beschleunigt“, meint Kersten Heineke von McKinsey.

Regulierung

Auch die Rolle des Staates wird sich verändern, glaubt McKinsey. Aktuell falle die Reaktion der Regulierer weltweit unterschiedlich aus: Während in manchen Regionen Umweltvorgaben gelockert würden, habe China die Förderung für Elektrofahrzeuge als Reaktion auf die Pandemie verlängert. „Nicht nur in Deutschland wird über Kaufanreize diskutiert, die eine umweltpolitische Lenkungswirkung hin zu E-Autos beinhalten“, so Möller. Ein weiterer Coronavirus-Effekt sei, dass Stadtverwaltungen im Lockdown Straßen für Fußgänger und Radfahrer umgewidmet haben und erfolgreiche Projekte wohl nach der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen beibehalten werden – auch, um den Abstand zwischen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten.

Technologie

Kurzfristig würden Investitionen in neue Technologien wie das autonome Fahren zurückgestellt, so McKinsey weiter. Langfristig könnten solche Technologien gewinnen, die den physischen Abstand zwischen Menschen befördern – wie eben autonomes Fahren oder Sharing-Angebote. Die E-Mobilität wird nicht signifikant beeinträchtigt, lautet ein weiteres Ergebnis der Studie. „Die Verkäufe von E-Autos waren im März und April in China und Europa erstaunlich stabil“, erklärt Heineke. Nur in den USA, wo wegen der geringeren Besteuerung der Benzinpreis stärker mit dem Rohölpreis korreliere, könnten durch das derzeit niedrige Preisniveau Verbrenner-Autos wieder attraktiver werden.

Kundenverhalten

In Zukunft werden viele Kunden die Wahl ihres Transportmittels nicht nur auf Basis von Preis und Komfort treffen, sondern auch anhand der wahrgenommenen Infektionsgefahr, erwartet McKinsey. Menschen mit privatem Pkw würden diesen stärker nutzen. Auch Fahrradfahren und Laufen würden kurzfristig gewinnen – zu Lasten des ÖPNV, wie es in China zu beobachten sei. Außerdem könnte die Erfahrung mit dem Arbeiten von zuhause aus dazu führen, dass die Pendelmobilität in Zukunft insgesamt zurückgehen wird.