Volvo führt mit der Batterie-Version des Kompakt-SUV XC40 sein erstes Elektroauto ein. Auf den für dieses Jahr angekündigten XC40 Recharge P8 AWD sollen weitere Voll-Stromer folgen, darunter eine Variante des großen SUV XC90. Auch ein komplett neues Modell des schwedischen Autobauers, der XC100, soll mit Elektroantrieb angeboten werden.

Während der XC90 als klassisches SUV daherkommt, wird der XC100 ein SUV-Coupé, berichtet MotorTrend. Ihr Debüt feiere die Baureihe im Jahr 2022, erste Designaspekte würden bereits ein Jahr zuvor mit der neuen Generation des XC90 eingeführt. Für den XC100 würden vier statt fünf Sitze, ein auf Komfort und Luxus ausgelegtes Fahrverhalten, teilautonome Fahrfunktionen sowie ein extravaganteres Design als beim XC90 erwartet.

Beide großen Modelle werden auf Volvos SPA-II-Architektur basieren, die neben hybriden auch vollelektrische Pkw zulässt, so MotorTrend weiter. Der nächste XC90 soll als Hybrid- sowie reines Elektroauto angeboten werden, der XC100 dagegen exklusiv mit Batterie-System. Für Vortrieb sollen standardmäßig zwei E-Motoren sorgen, über konkrete technische Details berichtet das US-Autoportal nicht. Die Auslieferung des XC100 werde 2023 beginnen, als Preis sollen in den USA 85.000 Dollar (ca. 78.640 Euro) vor Steuern aufgerufen werden.

Volvo hat verkündet, sich komplett zu elektrifizieren und bis 2040 zu einem klimaneutralen Unternehmen werden zu wollen. Zuletzt standen dabei teilelektrische Fahrzeuge im Fokus, ab 2020 führen die Schweden Elektroautos in das Programm ein. In den nächsten fünf Jahren soll jedes Jahr ein neues vollelektrisches Fahrzeug auf den Markt kommen. Für Mitte des Jahrzehnts visiert das Unternehmen an, dass jedes zweite verkaufte Auto mit reinem E-Antrieb unterwegs ist, der Rest mit Hybridsystem.

Einen Ausblick auf Volvos weitere Pläne für Elektroautos könnte das im Sommer in Deutschland startende zweite eigene Modell der Tochter Polestar geben. Die hochbeinige Limousine Polestar 2 wird von zwei Elektromotoren angetrieben, die zusammen für Allradantrieb und 300 kW (408 PS) sowie 660 Nm sorgen. Von 0-100 km/h geht es damit in 4,7 Sekunden. Die mit der 78-kWh-Batterie erzielbare Reichweite wird mit 470 Kilometern gemäß WLTP-Norm angegeben. Angesichts der höheren Positionierung dürfte der Volvo XC100 bei der Leistung wie auch der Reichweite gegenüber dem Polestar 2 zulegen.