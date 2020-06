Der exklusiv mit Elektroautos bestückte RidePooling-Dienst CleverShuttle hatte Ende 2019 die Einstellung des Betriebs in Hamburg, Frankfurt und Stuttgart verkündet. Nun gab das Unternehmen bekannt, seinen Service künftig auch an den Standorten Berlin, Dresden und München nicht mehr anzubieten.

„Ab sofort können Kunden dort keine Fahrten mehr ordern“, teilte CleverShuttle Ende Juni offiziell mit. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über die anstehende weitere Reduzierung des Angebots berichtet. Auslöser für den Schritt sei „eine strategische Neubewertung der Aktivitäten in diesen Städten, sowie wirtschaftliche Gründe“, erklärte das 2014 in Berlin gegründete, mittlerweile mehrheitlich im Besitz der Deutschen Bahn befindliche Startup.

Um die von den Standortschließungen betroffenen Mitarbeiter kümmere sich CleverShuttle gemeinsam mit der Deutschen Bahn, heißt es. Es werde in allen drei Städten Informations- und Beratungsangebote geben mit dem Ziel, die berufliche Zukunft der Fahrerinnen und Fahrer schnell wieder zu sichern. Der Betrieb in Düsseldorf, Leipzig und Kiel werde normal weiterlaufen. Im Gegensatz zu Berlin, Dresden und München habe man an diesen Standorten „starke lokale Partnerschaften“ schließen können und eine positive Entwicklung des Geschäfts erreicht.

CleverShuttle ziele künftig auf eine Ergänzung des ÖPNV mit weiteren kommunalen Unternehmen. Es gebe bereits Gespräche mit verschiedenen Städten, um den Service in dieser neuen Form umzusetzen. Man biete von der Entwicklung der notwendigen Apps über Flotten- und Fahrermanagement bis hin zur Disposition des laufenden Betriebs alles Erforderliche für den Aufbau und Betrieb von kommunalem RidePooling an. „Integriert in den bestehenden Öffentlichen Personennahverkehr bietet das On-Demand-Angebot von CleverShuttle die konsequente Ergänzung zu Bus und Bahn“, wirbt das Startup.

Das Angebot an die Nutzer des Mobilitätsservices bleibt vorerst dasselbe: CleverShuttle bündelt durch einen Algorithmus Menschen in Großstädten mit ähnlichem Ziel zu Fahrgemeinschaften. Die Sitzplatz-Kapazitäten in den eingesetzten Batterie- und Wasserstoffautos sollen so besser ausgenutzt und der Verkehr entlastet werden.