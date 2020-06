Elektroauto-Branchenprimus Tesla haftet der Ruf an, insbesondere in klassischen Disziplinen wie den Spaltmaßen etwa an Türen oder der Premium-Anmutung im Inneren schlechter als die Konkurrenz abzuschneiden. Einer in den USA durchgeführten Befragung zufolge gibt es tatsächlich Qualitätsprobleme. Auch die Kernkompetenzen des Herstellers – die Batterie- und Digitaltechnologie – sind auf dem Heimatmarkt derzeit unter Beschuss. Die Kunden stört das offenbar weiter wenig.

In einer aktuellen US-Qualitätsstudie zu Autos landete Tesla auf dem letzten Platz. Der Autobauer aus Kalifornien kam in einer Umfrage des Marktanalysten J.D. Power auf einen Wert von 250 Fehlermeldungen pro 100 Neuwagen. Die durchschnittliche Fehlerquote lag für aktuelle Modelle bei 166. Die Umfragegewinner Kia und Dodge kamen nur auf je 136 Probleme pro 100 Fahrzeuge, laut J.D. Power ist das allerdings auch der geringeren technischen Komplexität von günstigeren Pkw geschuldet.

Die jährliche Umfrage von J.D. Power gilt dem US-Nachrichtensender CNBC nach in den USA als ein Qualitätsmaßstab für die Autoindustrie. Für die Auswertung werden Autohalter nach Problemen in den ersten 90 Tagen nach der Anschaffung befragt und die Automarken dann anhand der Zahl der gemeldeten Probleme pro 100 Fahrzeuge bewertet. Dazu gehören Fehler beim Infotainmentsystem oder Motor-, Produktions- und Lackprobleme.

Am anfälligsten für Fehler sind im Allgemeinen der Studie zufolge die Infotainmentsysteme. Mit Blick auf Tesla berichtet CNBC unter Berufung auf den J.D.-Power-Autoverantwortlichen Doug Betts, dass hier auch die Reichweite des Elektroantriebs, ungenaue Reichweitenangaben, Lackschäden, sich schwer öffnen und schließen lassende Kofferraumklappen und Motorhauben sowie Windgeräusche und Gequietsche bemängelt wurden.

Die Umfrage von J.D. Power bezog sich vor allem auf die Mittelklasse-Limousine Model 3. Aber auch zum neuen, bislang nur in den USA ausgelieferten Mittelklasse-SUV Model Y häuften sich zuletzt Meldungen über größere Qualitätsschwierigkeiten. Die Produktion dieser Baureihe wird allerdings noch hochgefahren, das Model 3 läuft bereits seit 2017 vom Band.

Selbst zufriedene Kunden und Fans von Tesla räumen ein, dass die Marke bei der Fertigungsqualität nicht immer mit etablierten deutschen oder asiatischen Herstellern mithalten kann. Für die Käufer zählt jedoch hauptsächlich die branchenführende Reichweite und moderne digitale Ausstattung der Stromer. So erreichte Tesla bei der jüngsten Zufriedenheitsbefragung des US-Verbrauchermagazins Consumer Reports erneut Platz eins.

Mutmaßliche Batterie- & Computer-Probleme

Auch Teslas stärkste Fähigkeiten stehen derzeit in der Kritik. So soll der Hersteller bei seinem ersten E-Auto für den Massenmarkt, der Premium-Limousine Model S, ein fehlerhaftes Design für das Kühlsystem der Batterie genutzt haben, schreibt Teslamag. Es seien daher manchmal Lecks und Risse aufgetreten, was zur Korrosion von Zellen und schlimmstenfalls zu Bränden geführt habe. Tesla soll von dem Problem gewusst haben, das Model S aber weiter an Kunden ausgeliefert haben. Das Unternehmen selbst wollte sich dazu nicht äußern. Die US-Verkehrsbehörde NHTSA prüft bereits, ob Tesla mit einem Software-Update im letzten Jahr versucht hat, die bekannten Batteriemängel zu beseitigen.

In einer weiteren Untersuchung beschäftigt sich die NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) mit gehäuften Ausfällen der Media Control Unit (MCU) genannten Computer in bis 2018 gebauten Exemplaren des Model S sowie des großen SUV Model X. Konkret soll die Nutzung des Touchscreen-Displays in der Mitte des Armaturenbretts nach einiger Zeit nicht mehr möglich gewesen sein, so die Nachrichtenagentur Reuters. Damit einher gehe unter anderem der Verlust von Infotainment- und Navigationsfunktionen oder der Rückfahrkamera. Die mutmaßlich fehlerhafte Technik soll Tesla in rund 159.000 Fahrzeugen verbaut haben, ihre Untersuchung hatte die NHTSA allerdings nach dem Eingang von nur 11 entsprechenden Beschwerden gestartet.