Tesla hat bekräftigt, dass in Deutschland neben Elektroautos später auch Batterien entstehen sollen. Laut einem hiesigen Politiker wird in der neuen Europa-Fabrik des US-Herstellers in Brandenburg nahe Berlin modernste Akku-Technologie gefertigt. Offiziell ist das noch nicht, Firmenchef Elon Musk äußerte zuletzt lediglich seine Begeisterung über die schnellen Baufortschritte hierzulande. Ebenfalls weiter unklar ist, wo Teslas geplantes regionales Entwicklungs- und Designzentrum angesiedelt wird.

Dass in dem deutschen Werk zusätzlich zu Elektroautos auch Batterien hergestellt werden, war zwischenzeitlich fraglich. Tesla stellte kürzlich jedoch klar: Dass die aktuellen Pläne keinen entsprechenden Bereich eingezeichnet haben, sei nur für den ersten Bauabschnitt relevant – auch in Deutschland sollen Akkus gefertigt werden. Hinter den vorgesehenen Batterien stecke eine „völlig neue Technologie“, sagte jetzt Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) im Gespräch mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Die neuen Stromspeicher seien kleiner und ermöglichten dank höherer Energiedichte mehr Reichweite, erklärte der Minister. Von Tesla gibt es dazu noch keine offiziellen Angaben. Allerdings lässt der Elektroauto-Branchenprimus seit einigen Monaten durchblicken, auch komplett eigene Akkus für seine Batteriepakete herstellen zu wollen. Bislang entstehen diese in Partnerschaft mit Panasonic in Teslas erster „Gigafactory“ im US-Bundesstaat Nevada. Für die Expansion in China wurde zudem eine neue Kooperation mit dem chinesischen Akkufertiger CATL vereinbart.

Wann und in welcher Form die Batterieproduktion in Grünheide starten könnte, wusste Steinbach nicht zu sagen. Auch über die neue Technologie sprach er nicht weiter. Was genau Tesla im Bereich Batterie langfristig vorhat, will das Unternehmen im September bei einem „Battery Day“ vorstellen. Neben der Ankündigung einer eigenen Produktion wird die Bekanntgabe von Fortschritten bei den Kosten und der Haltbarkeit sowie der Langlebigkeit erwartet – allesamt wichtige Zutaten, um mit Elektroautos profitabel und nachhaltig den Massenmarkt bedienen zu können.

Bau der deutschen Fabrik „extrem beeindruckend“

Der Bau von Teslas Gigafatory 4 in Grünheide befindet sich noch am Anfang, schreitet trotz Herausforderungen durch den Umweltschutz und Proteste aber schnell voran. Die Anfang des Jahres eröffnete Gigafactory 3 im chinesischen Shanghai hatte Tesla in Rekordzeit hochgezogen, möglicherweise gelingt das auch in Deutschland. Die Produktionsstätte komme „in einem unmöglich erscheinenden Tempo“ voran, freute sich Tesla-Chef Elon Musk Ende Juli auf Twitter. Dies liege insbesondere an der deutschen Bauweise mit vorfabrizierten Teilen, die „extrem beeindruckend“ sei.

Wie in China will Tesla auch in Deutschland nach weniger als zwei Jahren erste Elektroautos aus der hiesigen Gigafactory ausliefern. Als Erstes soll bis Mitte 2021 das neue SUV Model Y das Werk verlassen, später auch die Mittelklasse-Limousine Model 3. Ebenfalls wie in der Volksrepublik plant der US-Hersteller ein Entwicklungs- und Designzentrum in Deutschland. Dort könnte unter anderem ein speziell für die Anforderungen der Region konzipiertes E-Modell entstehen.

Als Standort für das Designzentrum stand Medien zufolge der Gasometer auf dem Euref-Campus in Berlin-Schöneberg fest, dies soll aber nicht stimmen. Zunächst habe sich Tesla zu den entsprechenden Berichten nicht äußern wollen, so der Tagesspiegel. Mittlerweile sei aber in Konzernkreisen zu hören, dass kein Interesse am Gasometer bestehe und man dort „definitiv“ nicht einziehen werde. Derzeit werden auf dem Gelände zwölf „Supercharger“ – Teslas unternehmenseigene E-Auto-Schnelllader – installiert. Ob das für 2023 angedachte „Engineering & Design Center“ folgen wird, bleibt abzuwarten.