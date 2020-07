Tesla baut in Brandenburg in der Gemeinde Grünheide nahe Berlin derzeit seine erste „Gigafactory“ in Europa. Bisher ist von dem geplanten Elektroauto-Werk nicht viel zu sehen, da sich das Projekt noch im Anfangsstadium befindet. Firmenchef Elon Musk gab nun einen aktuellen Ausblick darauf, wie die vierte Großfabrik von Tesla aussehen soll.

Die Arbeiten an der Gigafactory 4 werden von Tesla noch mit Vorabgenehmigungen durchgeführt – sollte das Vorhaben scheitern, muss das US-Unternehmen alles wieder rückgängig machen. Dass der Antrag für die Produktionsstätte bislang nicht abschließend genehmigt wurde, liegt unter anderem an Plan-Änderungen für das Fundament. Die jüngst erteilte Genehmigung für die Bauarbeiten umfassen laut dem Umweltministerium „Gründungs- und Fundamentarbeiten oberhalb des Grundwasserleiters, Erdarbeiten, Rohbaumaßnahmen und die Errichtung der privaten Verkehrsflächen“ auf dem Gigafactory-Gelände.

Tesla will 2021 nach weniger als zwei Jahren Bauzeit Elektroautos in Deutschland herstellen. Als erstes soll hierzulande das neue Mittelklasse-SUV Model Y die Werkshallen verlassen. Später soll auch die Mittelklasse-Limousine Model 3 in Brandenburg produziert werden. Die ursprünglich beabsichtigte Fertigung von Batterien hat Tesla nicht mehr vor, dafür könnte in Deutschland ein für den europäischen Markt konzipiertes neues Kompakt-Modell entstehen.

Der Tesla-Standort in Brandenburg soll 12.000 Arbeitsplätze schaffen. Gearbeitet werden soll an Werktagen im Drei–Schichten-System, an Wochenenden und an Feiertagen sind zwei Schichten geplant. In der hiesigen Gigafactory will Tesla pro Jahr bis zu 500.000 Elektroautos für den europäischen Markt fertigen. Neben der Stromer-Fabrik in Grünheide plant das Unternehmen ein Entwicklungs- und Designzentrum in Deutschland. Dieses könnte Medienberichten zufolge im Gasometer auf dem Euref-Campus in Berlin-Schöneberg untergebracht werden.