Seine neue Elektroauto-Fabrik in China konnte Tesla Anfang 2020 nach weniger als einem Jahr Bauzeit eröffnen. Für das in Brandenburg geplante deutsche Werk gingen viele eigentlich von einer deutlich längeren Zeitspanne zwischen Baubeginn und Fertigstellung aus, etwa wegen Herausforderungen durch Umweltvorgaben und Proteste. Laut der Politik kommt die hiesige Produktionsstätte bisher aber sehr schnell voran.

„Das Ziel bei Tesla scheint es zu sein, die Bauzeit der Gigafactory 3 in Shanghai noch einmal zu unterbieten“, sagte der Minister für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg Jörg Steinbach (SPD) der Welt am Sonntag. „Nach meiner Beobachtung könnte das durchaus gelingen.“

Angekündigt wurde Teslas erste Europa-Fabrik – die „Gigafactory 4“ – vergangenen November von Firmenchef Elon Musk bei einem Besuch in Berlin. Die Baggerarbeiten für das Fundament des Standorts südöstlich der deutschen Hauptstadt in der Brandenburger Gemeinde Grünheide hatten Ende Mai dieses Jahres begonnen, was dem Bericht zufolge als offizieller Baustart gewertet wird.

Um den Shanghai-Rekord zu brechen, müssen die Bauarbeiten im April 2021 abgeschlossen sein. Für die Fabrik in der chinesischen Metropole ist eine Bauzeit von elf Monaten bekannt. Das Werk in der Volksrepublik ist wie die neue Fabrik in Deutschland zentral für Teslas Expansionspläne. Hierzulande will der US-Hersteller offiziell ab Sommer 2021 Elektroautos aus lokaler Produktion an Kunden übergeben. Zuerst soll das neue Mittelklasse-SUV Model Y entstehen, später zudem die Mittelklasse-Limousine Model 3 und Batterien für beide Modelle. Die Kapazität wird für 500.000 Elektroautos pro Jahr ausgelegt.

In der brandenburgischen Landesregierung habe das Projekt, bei dem zwischen 10.000 und 12.000 Arbeitsplätze entstehen könnten, hohe Priorität, erklärte Steinbach der Welt am Sonntag. „Für uns hat sich von einem auf den anderen Tag die Welt geändert. Wir sind plötzlich Teil einer Geschichte, Teil des Ausbaus der Elektromobilität in Deutschland.“ Die Baufirmen vor Ort und auch die Behörden arbeiteten am Rande ihrer Kapazitäten. „Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge und lässt sich wahrscheinlich nicht beliebig wiederholen“, so der Minister.

Dass der Bau der vierten Großfabrik des Unternehmens so schnell fortschreitet, liegt laut dem Tesla-Chef auch an der Art der Durchführung: Das deutsche Projekt komme „in einem unmöglich erscheinenden Tempo“ voran, freute sich Musk Ende Juli auf Twitter. Dies gelinge insbesondere durch die deutsche Bauweise mit vorfabrizierten Teilen, die „extrem beeindruckend“ sei.