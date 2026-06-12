Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Die E-Auto-Nachfrage übersteigt die Kapazitäten von Renault. In Märkten wie Frankreich und Deutschland sind die Orderbücher angeschwollen. Mehr »

Der Xpeng X9 gewann den El-Prix-Reichweitentest 2026 mit 11,4 % mehr als die WLTP-Angabe. Der BMW iX3 fuhr mit 781 Kilometern am weitesten. Mehr »

Ford soll ein neues Modell im Kompaktsegment planen, das als hybrider Crossover konzipiert ist und den Namen Focus wiederbeleben könnte. Mehr »

Der neue Chef des Ladegeschäfts der EnBW zieht nach 100 Tagen im Interview mit Electrive eine erste Bilanz zur Entwicklung der E-Mobilität. Mehr »

BYD plant den Ausbau seines „Flash-Charger“-Netzes nach Europa. Seit Kurzem gibt es zur Preisgestaltung in der Region erste Informationen. Mehr »

Toyota bringt die neunte Hilux-Generation mit Elektro- und Mild-Hybrid-Antrieb, neuem Design, digitalem Innenraum und mehr Assistenzsystemen. Mehr »

Sany hat der Einführung seines E-Fernstrecken-Lkw e263 in Europa begonnen. Erste Fahrzeuge sind seit Frühling 2026 auf deutschen Straßen. Mehr »

Die Elektroauto-Kaufprämie treibt im Mai 2026 laut einer Analyse private Zulassungen an, während Verbrenner weiter unter Druck geraten. Mehr »