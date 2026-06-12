Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
Renault plant Zusatzschichten wegen hoher E-Auto-Nachfrage
Die E-Auto-Nachfrage übersteigt die Kapazitäten von Renault. In Märkten wie Frankreich und Deutschland sind die Orderbücher angeschwollen. Mehr »
Neuer BMW iX3 fährt bei Sommer-Reichweitentest in Norwegen am weitesten
Der Xpeng X9 gewann den El-Prix-Reichweitentest 2026 mit 11,4 % mehr als die WLTP-Angabe. Der BMW iX3 fuhr mit 781 Kilometern am weitesten. Mehr »
Ford könnte Focus als Hybrid-Crossover wiederbeleben
Ford soll ein neues Modell im Kompaktsegment planen, das als hybrider Crossover konzipiert ist und den Namen Focus wiederbeleben könnte. Mehr »
EnBW schaut beim Ladeausbau nicht mehr nur auf Zahl der Ladepunkte
Der neue Chef des Ladegeschäfts der EnBW zieht nach 100 Tagen im Interview mit Electrive eine erste Bilanz zur Entwicklung der E-Mobilität. Mehr »
BYDs "Flash Charging" könnte unter 60 Cent/kWh kosten
BYD plant den Ausbau seines „Flash-Charger“-Netzes nach Europa. Seit Kurzem gibt es zur Preisgestaltung in der Region erste Informationen. Mehr »
Toyota Hilux: Neunte Generation startet als Elektroauto und Mild-Hybrid
Toyota bringt die neunte Hilux-Generation mit Elektro- und Mild-Hybrid-Antrieb, neuem Design, digitalem Innenraum und mehr Assistenzsystemen. Mehr »
Sany startet Auslieferung von Elektro-Fernstrecken-Lkw in Deutschland
Sany hat der Einführung seines E-Fernstrecken-Lkw e263 in Europa begonnen. Erste Fahrzeuge sind seit Frühling 2026 auf deutschen Straßen. Mehr »
Dataforce: Elektroauto-Prämie treibt im Mai private Zulassungen, Verbrenner unter Druck
Die Elektroauto-Kaufprämie treibt im Mai 2026 laut einer Analyse private Zulassungen an, während Verbrenner weiter unter Druck geraten. Mehr »
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