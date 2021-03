Der weltweite Bestand an extern aufladbaren Pkw und leichten Nutzfahrzeugen ist im Jahr 2020 nach einer Auswertung des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) auf 10,9 Millionen gestiegen – ein Plus von mehr als drei Millionen gegenüber dem Vorjahr. China liegt mit gut fünf Millionen rein elektrischen und plug-in-hybriden Fahrzeugen im Bestand weiter auf Platz eins, gefolgt von den USA mit 1,77 Millionen.

Deutschland hat sich beim Bestand mit fast 570.000 E-Fahrzeugen um drei Plätze auf Rang drei vorgearbeitet. Bei den Pkw-Neuzulassungen liegt die Bundesrepublik nun auf Platz zwei weltweit. Den vom ZSW erhobenen Daten zufolge finden sich bei den neu zugelassenen Stromern jetzt erstmals drei deutsche Hersteller auf den ersten sechs Plätzen. US-Hersteller Tesla führt mit fast 500.000 Neuzulassungen, wird aber vor allem von VW bedrängt. „Eines zeigen die Zahlen aber auch: Um die Klimaschutzziele im Verkehr im Jahr 2030 zu erreichen, ist eine noch deutlich höhere Dynamik erforderlich“, merkt das ZSW an.

Die Zahl der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen hat der Analyse nach 2020 weltweit stark zugenommen: um 38 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 3,18 Millionen. Die Entwicklung lief damit deutlich gegen den Trend des Gesamtmarktes, der insbesondere durch die Coronavirus-Pandemie von einem spürbaren Rückgang geprägt war. Während die Zulassungszahlen für E-Fahrzeuge in Europa um 134 Prozent auf 1,37 Millionen deutlich stiegen, trugen die großen Märkte China und USA hingegen kaum zum Wachstum bei: Es gab auf dem chinesischen Markt nur 1,25 Millionen Neuzulassungen (+3 %) – damit hat Europa China überholt. In den USA war die Zahl mit 322.400 Neuzulassungen (-2 %) zum zweiten Mal in Folge rückläufig.

Bei anderen Nationen ging es dagegen rasant nach oben, am deutlichsten in Deutschland: Dort stieg die Zahl der Neuzulassungen von 108.530 im Jahr 2019 auf nunmehr 394.632. Das ist ein Plus von 264 Prozent, die weltweit höchste Wachstumsrate. Deutschland liegt nun bei den Neuzulassungen auf dem zweiten Rang hinter China und verdrängt die USA auf Platz drei. An vierter Position folgt Frankreich: Dort kletterten die Neuzulassungen auf 194.700 – ein Wachstum von 180 Prozent. Ein deutliches Marktwachstum wiesen auch Dänemark (+245 %), Italien (+250 %), Spanien (+136 %) und Großbritannien (+140 %) auf, jedoch auf deutlich niedrigerem absolutem Niveau bezüglich der Fahrzeugzahlen.

„Der E-Fahrzeugmarkt entwickelt sich in vielen Ländern sehr vielversprechend, insbesondere in der Europäischen Union“, kommentiert Frithjof Staiß vom ZSW die Auswertung. Der positive Trend sei jedoch auch auf höhere Fördersätze für Elektrofahrzeuge im Rahmen von Corona-Konjunkturpaketen und zusätzliche Maßnahmen wie die abgesenkte Mehrwertsteuer in Deutschland zurückzuführen. Es gelte, diesen Förderimpuls in ein marktgetriebenes Wachstum zu überführen, um das Ziel der Bundesregierung von sieben bis zehn Millionen Elektroautos im Bestand bis 2030 erreichen zu können. „Hierfür müssen in Deutschland im Schnitt jedes Jahr rund eine Million E-Fahrzeuge neu zugelassen werden. Das erwartbar ambitioniertere neue EU-Klimaschutzziel dürfte eher noch einen deutlich größeren E-Auto-Anteil erfordern als bislang angestrebt. Der Erfolg des vergangenen Jahres ist somit erst der Anfang“, so Staiß.

Der Anteil der E-Fahrzeuge an den gesamten Pkw-Neuzulassungen steigt der ZSW-Analyse zufolge in vielen Ländern zwar deutlich an, ist aber für eine umfassende Marktdurchdringung mit häufig einstelligen Prozentwerten noch auf viel zu niedrigem Niveau. Eine Ausnahme ist Norwegen: Dort wurden im Jahr 2020 mit einem Anteil von 62,4 Prozent mehr Elektrofahrzeuge zugelassen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die anderen Länder folgen mit deutlichem Abstand: In Schweden liegt der Wert bei 29,1 Prozent. In Deutschland ist der Anteil auf 10,9 Prozent gestiegen und hat sich damit im Vergleich zu 2019 mehr als verdreifacht. In China, dem Land mit den absolut höchsten Neuzulassungszahlen, liegt der Anteil mit 6,2 Prozent deutlich niedriger, in den USA verharrt er bei rund zwei Prozent.

Tesla mit den meisten Neuzulassungen

Bei den Neuzulassungen steht Tesla mit 499.600 E-Fahrzeugen im Jahr 2020 nach wie vor an der Spitze. Mit wenig Abstand folgt die Volkswagen-Gruppe: Der Wolfsburger Autokonzern hat fast aufgeschlossen und kommt auf 421.600 verkaufte Modelle. Das chinesische Unternehmen SAIC, das fast ausschließlich auf dem heimischen Markt tätig ist, liegt auf Rang drei (254.300). BMW (192.600) und Daimler (163.000) sind auf Platz vier und sechs ebenfalls in den Top-10, insbesondere durch den Verkaufserfolg ihrer Plug-in-Hybrid-Modelle.

Addiert man sämtliche Neuzulassungen der vergangenen Jahre weltweit, führt mit über 1,38 Millionen Elektro-Pkw weiterhin Tesla deutlich. Auf dem zweiten Platz folgt ebenfalls unverändert BYD aus China (916.400). Auf Rang drei vorgerückt ist Volkswagen mit 778.300 zugelassenen E-Pkw. Platz vier besetzt BMW mit 603.200. Beide deutschen Hersteller haben sich gegenüber 2019 erheblich verbessert, der Abstand zum Marktführer Tesla ist aber noch hoch.

Tesla auch bei den Modellen vorne

Bei den Modellen liegt das Model 3 von Tesla mit 362.800 neu zugelassenen Exemplaren weiter in Führung. Mit großem Abstand folgen der nur in China und im Jahr 2020 erstmals verkaufte Hongguang Mini EV (119.300) sowie der Renault ZOE (102.900). Das beste deutsche Ergebnis erzielte auf Anhieb der VW ID.3 mit 56.900 verkauften Modellen (Platz sechs). Weitere deutsche E-Modelle in den Top-10 sind der Audi e-tron sowie der Plug-in-Hybrid VW Passat GTE. Damit sind nun erstmals drei deutsche Hersteller unter den beliebtesten Neuzulassungen zu finden. Die Top-10 erreichte nur ein Plug-in-Hybrid-Modell, alle anderen sind rein batterieelektrische Fahrzeuge.

Bei den kumulierten Neuzulassungen sind noch drei Plug-in-Hybrid-Modelle unter den ersten zehn Plätzen. Den Spitzenplatz erreichte das Tesla Model 3 mit 812.900 zugelassenen Exemplaren. Weiterhin auf den Rängen zwei und drei folgen der Nissan LEAF (494.800) und das Tesla Model S (308.700). Unter den Top-10 bei den kumulierten Neuzulassungen findet sich bislang noch kein deutsches Modell.

Blickt man auf den deutschen Markt, zeigt die ZSW-Erhebung ein anderes Bild im Vergleich zu den weltweiten Zahlen: Die meisten Zulassungen entfallen nun erstmals auf die VW-Modelle, sie besetzen drei der ersten fünf Plätze. Rang eins behauptet weiterhin der Renault ZOE mit 30.376 Exemplaren, ein Plus von rund 21.000. Auf den VW e-Golf entfallen 17.438 Zulassungen. Das Tesla Model 3 kommt auf 15.202 Fahrzeuge, der VW-Passat GTE und der VW ID.3 auf jeweils über 14.000.