Stephan Winkelmann führt für den Volkswagen-Konzern die Luxus-Marken Lamborghini und Bugatti. Im Gespräch mit dem Handelsblatt hat der Manager erklärt, dass auch die Nischenhersteller vor einer elektrischen Zukunft stehen.

Lamborghini hat 2019 mit dem Sián sein erstes elektrifiziertes Modell vorgestellt, im Mittelpunkt steht bei dem hybriden Super-Sportwagen aber weiter der Verbrennungsmotor. In Zukunft soll der E-Antrieb stärker in den Fokus rücken: In diesem Jahr will Winkelmann eine grundlegende Neuorientierung der italienischen Marke präsentieren – samt Elektro-Strategie. „Sicherlich noch vor dem Sommer werden wir mit wichtigen Neuigkeiten aufwarten“, kündigt der 56-Jährige im Interview mit dem Handelsblatt an. „Das schließt auch die Elektrifizierung ein.“

Allerdings wird sich Lamborghini deutlich langsamer als etwa die Konzernschwester Porsche elektrifizieren: Die neuen E-Modelle sollen am Ende der laufenden Dekade auf den Markt kommen. Es soll sich dabei nicht nur um Hybride handeln, Winkelmann hält Teilzeit-Stromer ohnehin nur für eine Übergangslösung. „Auch für Supersportwagen wie Lamborghini wird es in weiterer Zukunft nur noch den Elektroantrieb geben“, so der Markenchef. Synthetische Kraftstoffe – auch E-Fuels genannt – sieht er nicht als Option: Das sei „keine klare Strategie“ für die Zukunft.

Mit Blick auf die Leistung stehen Elektroantriebe hochgezüchteten Verbrenner-Aggregaten in nichts nach, tatsächlich ermöglichen sie sogar potentere Sportwagen. Was fehlt, ist nach Meinung von Puristen die für leistungsstarke Benziner typische Geräuschkulisse. Lamborghini will sich hier etwas einfallen lassen: Elektroautos könnten nicht einfach wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor klingen, meinte Winkelmann. „Das muss etwas anderes sein.“

Lamborghini wird für seine Elektrifizierung auf Bauteile aus dem Volkswagen-Konzern zurückgreifen. „Aber nur dort, wo es mit unserer Marke vereinbar ist“, betonte Winkelmann. Konkretes zu den E-Plänen des Sportwagenbauers verriet er nicht. Wie Lamborghini einen rein elektrischen Sportwagen interpretieren könnte, haben die Entwickler schon 2017 mit der Studie Terzo Millennio gezeigt.

Die Zukunft von Bugatti ist noch offen. Berichten zufolge könnte die französische Luxusmarke an das kroatische E-Auto-Startup Rimac verkauft werden, an dem Porsche erst kürzlich seinen Anteil abermals erhöht hat. Zusammen könnten sie Bugatti auf E-Antriebe umstellen. Wenn es nach Winkelmann geht, steht die Elektrifizierung auf jeden Fall auf dem Programm: „Wir haben noch viele Ideen“, kündigte er an. „Ein zweites Modell für Bugatti sollte unbedingt vollelektrisch sein, das ist für mich klar.“