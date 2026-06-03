Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Mai 2026

Im Mai wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 239.448 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 0,1 Prozent.

Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 51.806 gegenüber dem Vorjahresmonat um -23,7 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 21,6 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 30.547 Fahrzeugen nach einem Minus von 13,0 Prozent bei 12,8 Prozent.

Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 59.969 Neuzulassungen auf ein Plus von 39,3 Prozent und einen Anteil von 25,0 Prozent. Des Weiteren wurden 95.466 Hybride (+3,6 %/39,9 %) neu zugelassen, darunter 27.921 Plug-in-Hybride (+10,9 %/11,7 %).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im Mai 2026 betrug 97,2 g/km (-10,8 %).

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