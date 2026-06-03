Elektroauto- & Hybridauto-Neuzulassungen Mai 2026

Im Mai wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Deutschland 239.448 Personenkraftwagen neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ergab sich damit ein Plus von 0,1 Prozent.
Die Anzahl benzinbetriebener Neuwagen ging mit 51.806 gegenüber dem Vorjahresmonat um -23,7 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 21,6 Prozent. Der Anteil der dieselbetriebenen Pkw in der Zulassungsstatistik lag mit 30.547 Fahrzeugen nach einem Minus von 13,0 Prozent bei 12,8 Prozent.
Bei den elektrifizierten Antrieben kamen Elektro-Pkw mit 59.969 Neuzulassungen auf ein Plus von 39,3 Prozent und einen Anteil von 25,0 Prozent. Des Weiteren wurden 95.466 Hybride (+3,6 %/39,9 %) neu zugelassen, darunter 27.921 Plug-in-Hybride (+10,9 %/11,7 %).
Der durchschnittliche CO2-Ausstoß der Pkw-Neuzulassungen im Mai 2026 betrug 97,2 g/km (-10,8 %).
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Kommentare
Gerd Heinrich meint
Wichtig ist doch die klare Tendenz, dass reine Verbrenner abschminken. Da sind die Abschmelzraten zum Vorjahr so groß dass das dramatische Umstellungen in der Lieferkette bedeuten muss. Ich hoffe inständig, dass der Punkt bald kommt an dem diese dann teurer werden müssen, die Marge sinkt und dann noch weniger angeboten werden.
Gunnar meint
Auf Jahressicht liegt Deutschland im europäischen Vergleich mit 23,9% BEV Anteil auf Platz 11 von 32. Gar nicht so schlecht für ein Land, in dem jahrelang gegen BEVs lobbyiert wurde.
Spitzenreiter sind weiterhin die skandinavischen Länder plus BeNeLux.
Nur Malta schafft es, da oben mitzuhalten.
Norwegen hat das BEV-Spiel schon durchgespielt und läuft Kreise um den Rest.
Dänemark steht ganz kurz davor.
Schlusslichter sind zum großen Teil der europäische Südosten und der ehemalige Ostblock. Kroation, Polen und Slovakei sind auf den letzten drei Plätzen.
Die Liste zeigt den Stand von Jan-April:
Norwegen: 98,10%
Dänemark: 80,50%
Finnland: 47,30%
Schweden: 40,70%
Belgien: 35,20%
Island: 35,00%
Niederlande: 32,30%
Malta: 29,90%
Luxemburg: 28,10%
Frankreich: 27,50%
Deutschland: 23,60%
Portugal: 23,50%
Österreich: 23,40%
Liechtenstein: 23,10%
Großbritannien: 23,10%
Schweiz: 22,50%
Irland: 22,30%
Slowenien: 14,00%
Zypern: 12,60%
Ungarn: 9,60%
Spanien: 9,10%
Rumänien: 8,60%
Italien: 8,00%
Litauen: 7,60%
Bulgarien: 7,40%
Lettland: 6,50%
Tschechien: 6,20%
Estland: 6,10%
Griechenland: 6,10%
Slowakei: 5,60%
Polen: 5,60%
Kroatien: 4,30%
David meint
Ja, der BEV-Markt hängt im wesentlichen am Puls des VW Konzerns. Da ist man gerade in der Umstellung auf das neue Modelljahr. Das merkt man dann sofort. Die Koreaner können diesen Monat nicht nutzen. Der Renault Konzern und Stellantis, die bei den Verbrennern signifikante Marktanteile haben, schwächeln im Wahlfach Elektro. Die Japaner schwänzen sogar. Übrig bleiben nur Firmen aus den USA und China, für die man sein Gewissen an der Garderobe abgeben muss. Das machen nicht allzuviele.
Wolfgang Geisendörfer meint
Enttäuschen natürlich der leichte Abfall des BEV-Anteils aber es könnte statistische Kosmetik sein:
Bestellfahrzeuge kommen erst später – begehrte Lagerfahrzeuge sind ausverkauft.
Die attraktiven neuen Modell und Facelifts (id.3neo, ID.2-Familie … ) werden erst später ausgeliefert und entsprechend halten sich potentielle Kunden der Wettbewerbsfahrzeuge zurück.
Irgendeinen Monat gibt es mal 30% BEV-Anteil … ich bin gute Mutes!
MK meint
Der erste kleine Rückgang bei den BEV im Marktanteil ist zwar schade, aber man scheint sich aktuell schon eher bei rund einem Viertel festzusetzen, nachdem letztes Jahr noch ein Fünftel einen besonders erfolgreichen Monat dargestellt hätten. Zum Vergleich: Im Mai 2025 lagen BEV bei 18,0% Marktanteil, jetzt bei 25,0%…das ist ein Wachstum um mehr als ein Drittel binnen eines Jahres…und das trotz Maßnahmen der Regierung wie die Energiesteuer einseitig nur auf Benzin und Diesel zu senken, für Strom aber in voller Höhe weiter zu kassieren und gleichzeitig eine neue Umlage für Stromkunden anzukündigen.
Ich bin mal gespannt, wo die Reise da dieses Jahr noch hingeht…immerhin wurde erst diese Woche der Produktionsstart für ID.Polo und Cupra Raval vermeldet, alleine im VW Konzern stehen auch noch mit ID.3 neo und ID.4 weitere umfangreiche Überarbeitung von Bestsellern an, die bei der Bestellung viele abgewartet haben dürften und auch BMW und Mercedes stellen quasi ständig neue Fahrzeuge bzw. neue Akku- und Motorisierungsvarianten vor.
Gunnar meint
Hätte ich nicht gedacht, dass wir eine Stagnation im Vergleich zum April2026 sehen. Ist sogar ein minimaler Rückgang von 25,8% auf 25,0% BEV-Anteil. Die Gründe dafür erschließen sich mir leider noch nicht.
Bin trotzdem nach wie vor der Meinung, dass wir im Jahresverlauf noch deutlich höhere Zahlen sehen werden mit Marktanteilen von mehr als 30%.
MichaelEV meint
Immer im Hinterkopf behalten: Die Verpenner-Hersteller machen das mit den BEVs in erster Linie, um im Rahmen der CO2-Flottengrenzwerte Strafen zu vermeiden.
Wenn z.B. erwartet wird oder anhand des Bestelleingangs schon manifestiert ist, dass zukünftig (bis Ende des Jahres bzw. wegen der Streckung inkl. 2027) weniger Verbrenner verkauft werden, geht der Druck verloren BEVs auf den Markt zu bringen.
BEV meint
selbst bei den Verpenner-Herstellern sind die Zahlen der Verpenner rückläufig, die rudern um überhaupt ihre Verkaufszahlen zu halten, egal mit welchem Antrieb.
MK meint
@MichaelEV:
Nicht zu vergessen, dass man die von der EU vorgegebenen Werte für die Zukunft ja als „unerreichbar“ darstellen will, um eine Aufweichung zu erreichen…da wäre es natürlich schädlich, die aktuellen Ziele zu übererfüllen…
MK meint
@Gunnar: Die Gründe sind denke ich vielfältig: VW hat z.B. für den im April noch weit oben stehenden ID.3 den ID.3 neo als Nachfolger präsentiert, aber noch nicht mit der Auslieferung begonnen. Dass man selbst bei voll durchlaufender Produktion die Auslieferungen dann über ein paar Monate drosselt, ist vollkommen normal (grade Privatkunden ist schwierig zu vermitteln, warum sie ein altes Modell bekommen, wenn der nächste Kunde vielleicht sogar am gleichen Tag das bessere Nachfolgemodell zum gleichen Preis übergeben bekommt…). Auch können die, die aus welchen gründen auch immer bei VW bleiben wollen und denen der ID.3 eigentlich zu groß ist, seit einiger Zeit den ID.Polo bestellen. Auch da aber: Bestellungen werden angenommen, erste Auslieferungen wird es voraussichtlich ab Juli geben.
Lange Rede, kurzer Sinn: Ohne die Zahlen schon zu kennen, denke ich, wir werden die Rückgänge in erster Linie bei den Volumenmodellen des VW-Konzerns sehen, nicht aber in der gesamten Breite des Marktes.
Ansonsten muss man auch sagen, dass man sich da wahrscheinlich in einer normalen Schwankungsbreite befindet (immerhin dürften grade bei vielen Herstellern im Winter bestellte Fahrzeuge ausgeliefert werden, wo verhältnismäßig hohe Winterverbräuche dann vielleicht doch noch mal den ein oder anderen abschrecken) und die BEV nach 18,0% im Vorjahr doch sehr ordentlich zugelegt haben.
Und sonst gebe ich Ihnen Recht: Wegen der noch kommenden Modelle/Facelifts dieses Jahr und Spritpreisen, bei denen grade erst immer mehr Leute erkennen müssen, dass die sich längerfristig auf hohem Niveau festgesetzt haben und das kein „Ausrutscher“ für ein oder 2 Wochen war, halte ich auch 30% BEV Anteil in einzelnen Monaten noch dieses Jahr durchaus für möglich….im Jahresschnitt aber eher nicht.
sissouis meint
Ein weiterer Grund, auch wenn Regionabhängig: Zumindest hier im Süden hatte März 22 Arbeitstage, April 20, Mai 18.
hu.ms meint
ID.Polo kundenauslieferungen ab juli ?
Eher wohl september !