Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann hat den Dekarbonisierungsfahrplan „Direzione Cor Tauri“ des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Sportwagenbauers vorgestellt. Der Fokus bei der Elektrifizierung liege auf neuen Technologien und Lösungen für ein markengerechtes Höchstmaß an Leistung und Fahrdynamik. „Cor Tauri ist der hellste Stern im Sternbild Stier und steht sinnbildlich für die Elektrifizierungs-Strategie von Lamborghini, die den Grundsätzen und der Seele der Marke jedoch treu bleibt“, sagte Winkelmann.

Die Elektrifizierungs-Strategie von Lamborghini stelle einen Kurswechsel dar. „Hiermit möchten wir unseren Beitrag leisten und die Umweltbelastung mit konkreten Projekten weiterhin reduzieren“, so Winkelmann. „Unsere Antwort ist ein integrierter Ansatz, der von den Produkten bis zum Standort Sant’Agata Bolognese alles umfasst und uns in eine nachhaltigere Zukunft führt, die unserer DNA dennoch treu bleibt.“

Lamborghini stehe für höchstes technologisches Know-how in der Fertigung von Motoren mit „herausragender“ Performance. Dies werde auch in Zukunft oberste Priorität in der Innovationsentwicklung haben, betonte der Firmenchef. Die Strategie Direzione Cor Tauri gliedert sich in drei Phasen: anhaltender Fokus auf Verbrennungsmotoren bis 2022, Hybridisierung bis Ende 2024 und ein erstes Elektroauto in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts.

Der erste Lamborghini mit Hybridantrieb wurde mit dem Sondermodell Sián (Titelbild) bereits vorgestellt. 2023 soll der erste reguläre Teilzeit-Stromer starten, bis Ende 2024 will die Marke die gesamte Modellpalette elektrifizieren. Neben Leistung und einem „authentischen Lamborghini-Fahrerlebnis“ stehen hier der Einsatz von Leichtbaumaterialien aus Carbonfaser für die Begrenzung des durch die Elektrifizierung bedingten zusätzlichen Gewichts im Mittelpunkt.

„Möglich gemacht wird der Hybrid-Übergang durch eine bahnbrechende Investition: über 1,5 Milliarden Euro in vier Jahren, die größte Investition in der Geschichte von Lamborghini und ein deutliches Zeichen für das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens aus Sant’Agata Bolognese, das in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels, der die gesamte Automobilbranche erfasst, mit bedeutenden Innovationen konkrete Antworten liefern möchte“, heißt es in einer Mitteilung.

Im Rahmen der dritten Phase der Strategie Direzione Cor Tauri will Lamborghini ab 2025 ein Elektroauto einführen. „Die zweite Hälfte des Jahrzehnts wird mit einem geplanten vierten vollelektrischen Modell ganz im Zeichen des Elektroantriebs stehen“, so die Italiener. Man wolle auch die neue Baureihe nach Huracán, Aventador und Urus an der Spitze des Segments positionieren. Details zu dem vollelektrischen Modell wurden noch nicht verraten.

Lamborghini will künftig insgesamt verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen. Zu den Plänen bis 2030 gehöre eine ganzheitliche Nachhaltigkeits-Strategie, die von den Produkten bis zum Standort Sant’Agata Bolognese, von den Produktionslinien bis zu den Büros alles umfasse. Neben der Verringerung der CO2-Emissionen seien der Umweltschutz, die Nachhaltigkeit der Lieferkette, der aufmerksame Umgang mit den Mitarbeitern und die soziale Unternehmensverantwortung zentrale Bestandteile dieser Strategie.