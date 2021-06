Share Now, eigenen Angaben nach Marktführer im stationsunabhängigen Carsharing, hat ein Update zu den elektrischen Fahrten in seinem Fuhrpark gegeben: Seit der Einflottung der ersten E-Fahrzeuge im Jahr 2011 hätten die Kunden europaweit 200 Millionen Kilometer rein elektrisch zurückgelegt. Das entspreche rund 5000 Umrundungen der Erde.

Share Now flottet seit zehn Jahren E-Autos ein, mittlerweile ist ein Viertel der vermieteten Fahrzeuge elektrisch. „200 Millionen elektrisch gefahrene Kilometer zeigen eindrucksvoll, wie stark die geteilte Mobilität Städte entlasten kann“, erklärte Share-Now-Chef Olivier Reppert. „Mit unseren Elektrofahrzeugen bieten wir unseren Kund:innen einen einfachen Zugang zu nachhaltiger Mobilität. Gleichzeitig verstärken wir damit die positiven Effekte von Carsharing und machen die Elektromobilität alltagstauglich.“

Dass die Nutzer gerne auf elektrisches Carsharing zurückgreifen, zeige der Trend zu längeren Fahrten: In den vergangen fünf Monaten sei die durchschnittliche Mietdauer eines E-Fahrzeugs von Share Now europaweit um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Spitzenreiter sei hier der rein elektrische Standort Stuttgart mit einer Zunahme von 40 Prozent.

Aktuell betreibt Share Now 2900 E-Fahrzeuge der Marken BMW, MINI, Smart und Fiat an den vier rein elektrischen Standorten Stuttgart, Amsterdam, Madrid und Paris sowie den vier teilelektrischen Standorten Hamburg, München, Kopenhagen und Budapest. Rund 600.000 Kunden mieteten dort alle acht Sekunden ein E-Auto an, berichtet das Unternehmen. Somit fänden täglich rund 11.000 Elektro-Fahrten statt.

Share Now hat kürzlich sein Flottenportfolio um den Fiat 500e in Amsterdam erweitert und will auch in Zukunft die Elektromobilität weiter vorantreiben. „Wir betreiben bereits heute die größte elektrische free-floating Fahrzeugflotte in Europa. Share Now bietet so Millionen von Stadtbewohner:innen einen einfachen, ersten Kontakt mit Elektrofahrzeugen. Langfristig wollen wir noch mehr Nutzer:innen für diese nachhaltige Antriebsart gewinnen“, so Reppert.

Share Now ist eine von insgesamt fünf Mobilitätsdienstleistungen, die aus einem 2019 gegründeten Joint Venture von BMW und Daimler hervorgegangen sind.