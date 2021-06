Škoda bietet sein Elektro-SUV Enyaq iV ab sofort auch mit besonders sportlicher Ausstattung an. Die Optik des Enyaq iV Sportline prägen diverse schwarze Details, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben, lackierte Stoßfänger und Seitenschweller sowie große Räder, hinzu kommt ein tiefergelegtes Sportfahrwerk. Im Innenraum sind unter anderem Dekoreinlagen in Carbonoptik, ein dreispeichiges Multifunktions-Sportlenkrad und Sportsitze mit integrierten Kopfstützen inbegriffen.

Den Enyaq iV Sportline gibt es in drei Leistungsstufen: als Enyaq iV Sportline 60 mit 132 kW (180 PS) und als Enyaq iV Sportline 80 mit 150 kW (204 PS), beide jeweils mit Heckantrieb. Der Enyaq iV Sportline 80x bietet zwei Elektromotoren für Allradantrieb mit einer Leistung von 195 kW (265 PS). Das serienmäßige Sportfahrwerk verfügt über spezifisch abgestimmte Federn und Dämpfer sowie eine Tieferlegung um 15 Millimeter vorn und 10 Millimeter hinten. Durch die spezifische Abstimmung fahre sich der Enyaq iV Sportline dynamischer, außerdem sei die Seitenneigung in schnellen Kurven geringer, erklärt Škoda. Die serienmäßige Progressivlenkung ermögliche zudem ein sportlicheres Handling.

Bei der leistungsstärksten Variante Enyaq iV Sportline 80x dient an der Hinterachse ein permanenterregter Synchronmotor mit 150 kW (204 PS) als Hauptantrieb. An der Vorderachse kommt ein zusätzlicher Asynchronmotor mit 80 kW (109 PS) zum Einsatz. Die Energie stellt eine 82-kWh-Batterie bereit, die Reichweite liegt gemäß WLTP-Norm bei mehr als 500 Kilometern. Der Enyaq Sportline iV 60 nutzt ein Akkupaket mit einer Kapazität von 62 kWh, was 409 Kilometer pro Ladung ermöglicht. Der Enyaq Sportline iV 80 kommt mit seiner 82-kWh-Batterie 525 Kilometer weit. Die Höchstgeschwindigkeit erreichen alle drei Varianten bei 160 km/h. Der Stromverbrauch beträgt mindestens 14,4 kWh/100 km.

In der sportlichen Version des tschechischen Batterie-SUV ersetzen „Design Selections“ klassische Ausstattungslinien, dazu zählen schwarze Sportsitze mit integrierten Kopfstützen. Die Sitze sind mit Mikrofaser und Leder bezogen und tragen grauen Keder. Die Textilfußmatten sind mit grauem Nubuk versteppt. Die Instrumententafel ist mit schwarzem, synthetischem Leder bezogen, der Dachhimmel ist ebenfalls in Schwarz gehalten. Die Dekorleisten an der Instrumententafel und in den Türverkleidungen sind in Carbonoptik ausgeführt. In der Mittelkonsole glänzt der Bereich rund um die kleine Schaltwippe für die Fahrstufenauswahl ebenso in Schwarz wie die Taste für die elektrische Parkbremse. Die Pedalkappen kommen im Aluminiumdesign daher.

Der mit Leder bezogene Kranz des dreispeichigen Multifunktions-Sportlenkrads ist beheizbar und trägt graue Kontrastnähte. Die untere Lenkradspeiche ziert eine Plakette mit „Sportline“-Schriftzug. Über Tasten und Rändelrädchen lassen sich am Lenkrad Fahrzeugfunktionen steuern. Der Druck auf eine Taste in der Mittelkonsole führt auf dem 13 Zoll großen zentralen Infotainmentdisplay direkt in das Menü für die serienmäßige Fahrprofilauswahl. Dort stehen die Profile „Eco“, „Comfort“, „Normal“, „Sport“ und „Individual“ zur Wahl.

Die Enyaq-iV-Modelle mit Sportline-Paket kosten ab 43.500 Euro, regulär beginnt die Baureihe bei 33.800 Euro.