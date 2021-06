Das Ende 2016 gegründete Schweizer Startup für geteilte Mobilität Enuu setzt auf kleine Kabinenroller mit vier Rädern, einem an ein Fahrrad erinnernden Lenker und Platz für eine Person sowie Gepäck. Die knapp zwei Meter langen und einen Meter breiten Fahrzeuge erreichen zwar nur maximal 28 km/h, finden dafür aber leichter als kleine Pkw einen Parkplatz. Seit wenigen Wochen hat das Unternehmen 50 Fahrzeuge über die Berliner Innenstadt und über die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln verteilt. Die Expansion soll fortgeführt werden.

Das Anmieten der Enuu-Stromer funktioniert via App und kostet 19 Cent pro Minute. Mit einer Ladung schaffen sie dabei 40 Kilometer am Stück. Nutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und über einen Moped-Führerschein verfügen. Die beiden Gründer von Enuu, die Jung-Ingenieure Luca Placi und Yoann Loetscher, haben ehrgeizige Pläne: Ihr Ziel ist es, in Berlin bis Anfang 2022 insgesamt 500 Kabinenroller in den Verkehr zu bringen. Im nächsten Schritt soll dann das Sharing-System auch in anderen deutschen Städten eingeführt werden, so wie zuvor im Schweizer Biel, Basel, Bern, Lugano, Zürich und Genf. Die ehemaligen Leiter des Formula Student Teams an der Universität Bern und ehemaligen Mitarbeiter von Porsche und Mercedes haben dafür laut dem Magazin Edison über eine Million Dollar an Risikokapital eingesammelt.

Bisher habe Enuu in Berlin rund 2000 registrierte Nutzer, sagte Placi in einem Interview mit Edison. Die Erfahrungen aus der Schweiz hätten gezeigt, dass es besser ist, nicht direkt mit einer hohen Zahl an Fahrzeugen zu starten. Es habe nämlich in der Vergangenheit bereits Konflikte gegeben, vor allem was das Parken und Fahren an richtiger Stelle angeht. Diese würden sich in der Anfangsphase auch in Berlin abzeichnen, das Parken der Fahrzeuge sei dort nur auf Auto- oder Motorradparkplätzen erlaubt. Das müsse man den Nutzern erst noch klarmachen.

Es gibt bereits diverse Sharing-Angebote. Die Enuu-Macher glauben, sich mit ihrem Dienst von der Konkurrenz abzuheben. „Mit Enuu wollten wir eine Kombination aus Fahrrad und Auto schaffen: Auf der einen Seite leicht und umweltfreundlich, auf der anderen Seite mit mehr Komfort und Schutz vor schlechtem Wetter“, erklärte Placi. Das spiegele sich in dem Nutzerprofil wider: Es nutzten nicht nur junge Menschen das Angebot, der älteste Kunde in der Schweiz sei 88 Jahre alt.

Placi betonte das Thema Nachhaltigkeit: Für Wege, die die Mitarbeiter des Unternehmens beispielsweise für Batterietausch oder Sicherheitskontrolle der Kabinenroller zurücklegen, würden die eigenen Fahrzeuge genutzt, man sei damit auch im Betrieb vollelektrisch unterwegs. Die Enuu-Fahrzeuge seien zudem komplett recycelbar. Älteren Fahrzeugen verschaffe das Startup ein zweites Leben, indem es sie an Privatpersonen verkauft. Bei diesen könnten sie dann noch einige Jahre zum Einsatz kommen. Die verwendeten Lithium-Ionen-Batterien halten Unternehmensangaben nach rund 1600 Ladezyklen durch. Insgesamt seien die Akkupakete drei bis vier Jahre im Einsatz, bis sie recycelt werden.