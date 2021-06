Der bekannte Autodesigner Henrik Fisker will mit seinem neuen Startup Fisker Inc. die Branche revolutionieren. Dazu plant er neben elektrischen SUV, Crossovern, Trucks und Sportwagen für Ende 2023 ein erschwingliches Elektroauto für den weltweiten Massenmarkt. Er gab jetzt zudem Pläne für die Auslieferung eines komplett klimaneutralen Fahrzeugs bis zum Jahr 2027 bekannt.

Fisker betonte, Emissionen nicht durch die Finanzierung anderer Projekte ausgleichen zu wollen. Das Ziel seines Startups sei, in Produkten exklusiv klimaneutrale Materialien einzusetzen, das gelte auch für die im weiteren Rahmen des Geschäftsbetriebs in Anspruch genommenen Services.

„Wir haben vor, die Mobilitätsindustrie radikal aufzumischen, indem wir uns ein ehrgeiziges Ziel setzen: die Produktion eines klimaneutralen Fahrzeugs bis 2027. Wir stellen die Menschen und den Planeten an die Spitze unserer Mission, um eine sauberere Zukunft für alle zu sichern“, so Henrik Fisker. Er merkte an, dass sich das Unternehmen der Herausforderung der Produktion und Lieferung von Produkten ohne Treibhausgasemissionen bewusst sei. Es sei daher möglich, dass in den Lieferketten der Fisker-Inc.-Zulieferer und bei Logistikpartnern anfallende Emissionen anderweitig ausgeglichen werden müssen.

Um die Umweltauswirkung vollständig verstehen und ein klimaneutrales Fahrzeug realisieren zu können, will Fisker Inc. den Lebenszyklus kontinuierlich analysieren und für Innovationen in den Bereichen Beschaffung, Produktion, Logistik und Betriebsphase sowie das Recycling und die Wiederverwertung von Materialien sorgen. Die Produktionspartner für die ersten Elektroautos des Startups Magna und Foxconn sollen dabei helfen.

„Wir werden Partner priorisieren, die sich dem Erreichen von Klimaneutralität verschrieben haben. Wir haben bereits unternehmensübergreifende Teams im Einsatz, die sich auf die Beschaffung von klimapositiven Materialien und kritischen Komponenten wie Aluminium, Stahl, Elektronik und Lithium-Ionen-Batterien von Unternehmen mit Bekenntnis zur Klimaneutralität konzentrieren.“

Konkretes zu dem klimaneutralen Fahrzeug hat Fisker Inc. bisher nicht verraten. Die Mitteilung zur Bekanntgabe des Vorhabens zeigt einen neuen Entwurf (Titelbild) des im Projekt „PEAR“ für 2023 mit dem chinesischen Elektronikkonzern Foxconn geplanten, „bahnbrechenden“ E-Autos für den Massenmarkt. Diese Baureihe könnte demnach später besonders umweltfreundlich gefertigt werden. Davor steht als erstes Serienauto von Fisker Inc. das Mittelklasse-SUV Ocean an, das ab 2022 mit dem Autozulieferer Magna gebaut werden soll. Bis Mitte des Jahrzehnts will Fisker Inc. zudem die Sportlimousine EMotion sowie einen SUV-Crossover und einen Pickup-Truck einführen.