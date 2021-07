Das im letzten Jahr durch neue Investoren gerettete deutsche Elektroauto-Start-up e.Go Mobile produziert seit Juli wieder seinen Kleinwagen Life. Der Gründer hat das Unternehmen mittlerweile verlassen, die neuen Verantwortlichen wollen nun wieder expandieren – auch international. Im Gespräch mit dem Magazin Edison sprach das aktuelle Management über seine Pläne.

„e.Go lebt“, versicherte Verwaltungsratschef Ali Vezvaei. Der Ingenieur vertritt im Unternehmen die Interessen der niederländischen nd.Group. Die hatte das von dem Aachener Professor Günther Schuh gegründete Start-up im vergangenen Herbst übernommen und stellt es seitdem neu auf. Schuh ist für die Nachfolgefirma Next e.Go Mobile nur noch beratend tätig.

Die Produktionsunterbrechung habe das Unternehmen zur Schaffung neuer Strukturen genutzt und die Fertigung, das Produkt und die internen Prozesse optimiert, berichtet Edison. In der Vergangenheit habe sich e.Go zu sehr mit technischen Detailfragen beschäftigt und darüber die Kosten aus den Augen verloren. „Es gab eine Überfokussierung auf Exzellenz. So wurde Perfektion zum Feind des Guten“, wird Vezvaei zitiert. E.Go sei in erster Linie ein Technologie-Projekt gewesen, dass die neuen Investoren jetzt mit Blick auf die Weltwirtschaft zu einem Geschäft machen wollen – mit klaren Führungsstrukturen und einem auf rasches Wachstum ausgerichteten Geschäftsplan.

„Wir haben ein tolles Produkt und weitere Ableger des Life für das kommende Jahr in der Planung“, erklärte Vezvaei. Geplant sei, Next e.Go breiter aufzustellen und innerhalb eines Jahres in den USA oder in Europa an die Börse zu bringen. Schon in Kürze, so Vezwaei, hoffe er den Bau einer weiteren „Mikro-Fabrik“ von Next e.Go an einem „kostenmäßig konkurrenzfähigen“ Standort in Europa verkünden zu können: „China ist ein Markt für sich. Aber Europa ist aktuell der Markt mit dem schnellsten und größten Wachstum.“ Auch die geplante Produktion in Mexiko soll weiter vorangetrieben werden, um von dort aus die Stromer der Marke in die Großstädte der USA zu exportieren.

„Lassen die Gründungsphase hinter uns“

„Wir lassen die Gründungsphase hinter uns und treten jetzt in die Wachstumsphase ein“, sagte Vezwaei. Dafür sei frisches Kapital von 600 Millionen Euro erforderlich, das über den Börsengang beschafft werden soll. Damit könne man schneller wachsen. Dazu muss nun die Produktion wieder zum Laufen gebracht und das Marketing für den e.Go Life reaktiviert werden. Die meisten Mitarbeiter sind laut dem Bericht noch an Bord: Von den ursprünglich 500 seien heute noch 350 für Next e.Go tätig, gut 100 in der Produktion. Neueinstellungen würden bereits laufen.

Derzeit würden drei weitere Modelle entwickelt, die im Sommer kommenden Jahres auf den Markt kommen sollen, schreibt Edison. Die neuen Elektroautos würden größer als der Life und „signifikant weiterentwickelt“. Es werde sich aber weiter um Kleinwagen handeln, hier sähen die neuen e.Go-Eigner die größten Chancen. „Wir bauen unsere Autos zu weniger als 70 Prozent der Kosten, die in den großen Fabriken der anderen Hersteller anfallen – und in der Hälfte der Zeit“, so Vezwaei.

Der e.Go Life verfügt nur über ein kleines Batteriepaket mit knapp 22 kWh Speicherkapazität für 125 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Demnächst könnte er laut Edison ein paar Zellen mehr bekommen, um den Aktionsradius etwas zu vergrößern. Große Batterien wie andere Hersteller sein aber nicht vorgesehen, dafür ein stärkeres Bordladegerät. Aktuell kann der Life nur mit 3,7 kW Energie ziehen, noch in diesem Jahr solle der Wert auf 11 kW steigen. Ein neues Infotainmentsystem und eine Einparkhilfe seien ebenfalls geplant. Darüber hinaus habe Next e.Go mit den Zulieferern die Produktqualität in vielen Punkten verbessert.

Der Verwaltungsratschefs hofft, künftig auch mit Volkswagen zusammenzuarbeiten. Man sei mit dem Konzern in Kontakt und diskutiere mögliche Kooperationen. „Die beiden Unternehmen ergänzen sich gut mit ihren Aktivitäten“, sagte Vezwaei. Trotz Neuanfang und ambitionierten Plänen hat das Start-up vorerst weiter überschaubare Ziele: Bis zum Jahresende sollen noch 500 Elektroautos fertiggestellt werden: Für 2022 ist – ohne die neuen Modelle – eine Produktion von 2500 Fahrzeugen geplant. Ausgelegt ist die Fabrik von e.Go Mobile in Aachen Rothe Erde für eine Jahresproduktion von 10.000 Fahrzeugen.