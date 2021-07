Die drei großen Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, Traton Group (Teil des Volkswagen-Konzerns) und Volvo Group haben eine Absichtserklärung über den Aufbau und den Betrieb eines öffentlichen „Hochleistungs-Ladenetzes“ für batterieelektrische schwere Fernverkehrs-Lkw und Reisebusse in Europa unterzeichnet. Das Ziel sei, den Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur anzustoßen und deutlich zu beschleunigen. Damit wolle man das Vertrauen der Kunden in die Elektrifizierung stärken und einen Beitrag zu einem klimaneutralen Transportwesen in der EU leisten.

Die Vereinbarung sieht die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens vor, das von den drei Parteien zu je gleichen Teilen gehalten wird. Die Aufnahme des Betriebs ist für 2022 geplant. Es sollen zunächst insgesamt 500 Millionen Euro investiert werden, um mindestens 1700 Hochleistungs-Ladepunkte innerhalb von fünf Jahren ab Gründung des Joint Ventures in der Nähe von Autobahnen sowie an Logistik-Hubs und an Abladestellen zu errichten. Die Ladepunkte sollen mit Ökostrom betrieben werden. Zusätzliche Partner sowie öffentliche Fördermittel sollen dazu beitragen, die Zahl der Ladepunkte im Weiteren „deutlich zu erhöhen“.

„Europas Lkw-Hersteller verfolgen das gemeinsame Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein. Um dies zu erreichen, ist es jedoch unerlässlich, dass der Aufbau der richtigen Infrastruktur Hand in Hand mit der Einführung CO2-neutraler Lkw geht“, erklärte Daimler-Truck-Chef Martin Daum. „Wir gehen jetzt den ersten Schritt, um den Übergang zu einem nachhaltigen Transport ohne fossile Brennstoffe zu beschleunigen. Der zweite Schritt sollte ein starkes Engagement der EU für den vollständigen Ausbau des Ladenetzes in ganz Europa sein“, merkte Matthias Gründler, CEO der Traton Group, an. Der Präsident der Volvo Group Martin Lundstedt sagte: „Die Schaffung eines europäischen Marktführers im Bereich Ladeinfrastruktur bildet die Grundlage, damit wir für unsere Kunden einen Durchbruch bei der Transformation zur Elektrifizierung erzielen können.“

„Ein Aufruf zum Handeln“

Ein vom Verband der europäischen Automobilhersteller ACEA veröffentlichter aktueller Branchenbericht fordert bis spätestens 2025 bis zu 15.000 Hochleistungs-Ladepunkte und bis spätestens 2030 bis zu 50.000 Hochleistungs-Ladepunkte. „Die Pionierarbeit der Partner ist daher ein Aufruf zum Handeln an alle anderen Branchenakteure sowie auch an Regierungen und Gesetzgeber, die gesetzten Klimaziele gemeinsam mit einem zügigen Ausbau des notwendigen Ladenetzes zu erreichen“, so Daimler Truck, Traton Group und Volvo Group. Die Unternehmen betonten, dass das geplante Ladenetz Flottenbetreibern in Europa markenunabhängig zur Verfügung stehen soll.

Daimler Truck, die Traton Group und die Volvo Group haben in den vergangenen Monaten ihre künftigen Antriebsstrategien vorgestellt. Alle drei Anbieter setzen bei alternativen Antrieben schwerpunktmäßig auf Batterie-Technik. Details zu dem gemeinsamen Lkw-Ladenetz wurden noch nicht verraten. Es hieß lediglich, dass „im Rahmen eines kundenzentrierten Ansatzes“ unterschiedliche Anwendungsfälle berücksichtigt würden. So könnten die Betreiber von Flotten mit Batterie-Fahrzeugen sowohl die in Europa gesetzlich vorgegebene 45-minütige Fahrerruhezeit zum Laden nutzen – vor allem im Fernverkehr, dem Fokus des zukünftigen Joint Ventures – als auch über Nacht laden.