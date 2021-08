Tesla hofft, im Oktober die ersten Elektroautos in seiner neuen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin produzieren zu können. Das sagte Firmenchef Elon Musk bei einem Besuch in Deutschland vergangene Woche. Wann die ersten Kundenfahrzeuge die Werkshallen verlassen werden, hängt neben dem Baufortschritt vor allem von der finalen Genehmigung für den Standort ab.

„Wir freuen uns darauf, hoffentlich im Oktober die Genehmigung für die Produktion der ersten Autos zu erhalten, wenn wir Glück haben“, so Musk bei seiner Besichtigung des Werks in der Gemeinde Grünheide. Er traf dort auch den Kanzlerkandidaten der Union Armin Laschet, der die Nachfolge von Angela Merkel antreten möchte.

Eigentlich wollte Tesla nach nur anderthalb Jahren Bauzeit diesen Sommer die Serienproduktion in der deutschen Großfabrik starten. Insbesondere Änderungsanträge des US-Unternehmens sowie Einwände von Naturschützern und Anwohnern bremsen das Projekt jedoch. Tesla und auch Musk haben wiederholt die deutsche Bürokratie kritisiert. Den von Umweltschützern bemängelten zu hohen Wasserverbrauch der E-Auto-Fabrik nimmt Musk offenbar nicht so richtig ernst: „Diese Region hat so viel Wasser, schauen Sie sich um“, sagte er, als er auf die mutmaßlichen Wasserprobleme angesprochen wurde. „Hier gibt es überall Wasser. Sieht es hier wie eine Wüste aus?“, fragte er und lachte. „Hier regnet es genug.“

Trotz der bisherigen Herausforderungen beim Bau der ersten Europa-Fabrik von Tesla äußerte sich Musk mit Blick auf die Standortwahl wohlwollend: „Wir haben viel Unterstützung bekommen, und das wissen wir sehr zu schätzen“, sagte er. „Wir fühlen uns sehr willkommen und sind sehr glücklich, hier in Deutschland zu sein.“ Später teilte er auf Twitter mit, die Anwohner und die Allgemeinheit im Oktober zu einer Besichtigung der neuen Anlage einzuladen.

Laschet fragt nach Wasserstoff

Laschet räumte neben Musk stehend ein, dass in Deutschland mitunter Bürokratismus herrscht. „Manchmal hat man den Eindruck, dass es technologisch einfacher ist, etwas Neues zu erfinden, als die Bürokratie in Deutschland abzubauen“, so der CDU-Politiker. Als er Musk nach der Antriebstechnik der Zukunft für Autos fragte und Wasserstoff erwähnte, sagte dieser „definitiv elektrisch, alles andere ist Zeitverschwendung“ und lachte anschließend. Laschet dagegen meinte, dass da weiter „ein wissenschaftlicher Streit, was ist das beste“, stattfinde.

Der Tesla-Chef hat die Kernkomponente von E-Fahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-System wiederholt als „fool cell“ („Trottel-Zelle“) statt „fuel cell“ bezeichnet. Laschets Frage nach Wasserstoff machte daher schnell die Runde im Netz und sorgte bei vielen für Erheiterung. Cem Özdemir, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur im Bundestag, twitterte als Reaktion, dass die CDU früher Wirtschaftskompetenz hatte, heute aber von der Automobilindustrie ausgelacht werde, wenn sie über Wasserstoff spreche. Laschet erwiderte, dass es ihm im Gespräch mit Musk um die Mobilität der Zukunft gegangen wäre. Und bei Lkw trieben etwa Volvo und Daimler anders als Tesla auch Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technik voran. „Bei Pkw ist klar: Elektro!“, betonte Laschet. Er selbst fahre ja den Batterie-Kleinwagen Life des Aachener Start-ups e.Go Mobile.

Tesla will in Brandenburg als Erstes das Mittelklasse-SUV Model Y herstellen, später auch die Mittelklasse-Limousine Model 3. Es wird eine Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr angestrebt. Damit Tesla ab diesem Jahr Elektroautos in Deutschland bauen kann, muss das Landesumweltamt Brandenburg dazu eine endgültige Genehmigung ausstellen. Später soll an dem deutschen Standort laut früheren Aussagen die „weltgrößte“ Batterie-Fabrik folgen.