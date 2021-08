Citroën hat vor zweieinhalb Jahren das speziell für die Stadt entwickelte Kleinst-Elektroauto Ami vorgestellt, im Jahr darauf wurde dann die Serienversion präsentiert. Auf dem Heimatmarkt des französischen Autobauers wird der Ami bereits seit 2020 ausgeliefert. Anfang dieses Jahres sollte das Modell auch in anderen Ländern starten, darunter in Deutschland – doch die Einführung verzögert sich.

Auf Nachfrage des Portals InsideEVs teilte Citroën mit, dass man sich für eine in mehrere Phasen gestaffelte Markteinführung in Europa entschieden habe. Die Nachfrage nach dem Ami in Frankreich sowie in den Benelux-Ländern, Spanien, Italien und Portugal sei hoch, man fokussiere sich daher in diesem Jahr auf diese Märkte. Anschließend werde das neue Mini-Elektroauto dann in weiteren Ländern eingeführt. Wann genau der Ami in Deutschland starten wird, bleibt demnach abzuwarten.

In Frankreich ist der Ami ab einer monatlichen Leasingrate von 19,99 Euro erhältlich. Kaufinteressenten wird er nach Abzug einer Förderung von 900 Euro einschließlich Mehrwertsteuer ab 6000 Euro angeboten. Die Preise für Deutschland will Citroën zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben, sie sollen sich früheren Aussagen nach aber „in einem ähnlichen Rahmen“ bewegen.

Der nach Fahrzeugklasse L6e-BP eingestufte Ami bietet Platz für zwei Personen in einem geschlossenen, laut den Entwicklern rundum geschützten Innenraum. Citroën bewirbt ihn als Stromer mit kompakten Abmessungen, wendigem Fahrverhalten, cleveren Stauräumen und zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung. In Deutschland soll das Elektroauto ab einem Führerschein der Klasse AM gefahren werden dürfen. Somit wäre der Ami auch für Jugendliche ab einem Alter von je nach Bundesland 15 beziehungsweise 16 Jahren eine Option.

Der Ami sei „perfekt geeignet“ für den alltäglichen Stadtverkehr, so Citroën. Durch spezielle 14-Zoll-Räder, nur 2,41 Meter Länge, 1,39 Meter Breite und 1,52 Meter Höhe sowie Automatikgetriebe und einen Wendekreis von 7,2 Metern vereinfache das kompakte E-Mobil das Fahren und Parken. Mit dem 6 kW (8,16 PS) starken Elektroantrieb geht es im mit Akkus 471 Kilogramm leichten Ami in zehn Sekunden auf 45 km/h – mehr ist nicht möglich. Die Fahrbatterie mit 5,5 kWh Speicherkapazität erlaubt gemäß dem Motorrad-Testzyklus WMTC 75 Kilometer Reichweite. An einer Haushaltssteckdose ist das Akkupaket in drei Stunden wieder aufgeladen.