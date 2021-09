Škoda Enyaq iV Coupé startet Anfang 2022

Škodas erstes Modell auf dem Elektroauto-Baukasten MEB des Mutterkonzerns Volkswagen – das SUV Enyaq iV – verkauft sich laut den Tschechen sehr gut. Die in diesem Jahr gestartete Baureihe kommt später auch in einer Coupé-Version auf den Markt. Medienvertreter erhielten nun erste Informationen zu dem neuen Modell, Škoda veröffentlichte zudem Bilder getarnter Vorserienfahrzeuge.

„Das Fahrzeug kommt bei unseren Kunden hervorragend an, schon jetzt liegen uns europaweit rund 70.000 Bestellungen vor“, sagte Škoda-Chef Thomas Schäfer zum Enyaq-SUV. Die Nachfrage liege bereits über den derzeitigen Produktionskapazitäten im Stammwerk Mlada Boleslav, wo der Enyaq als einziges MEB-Modell des Konzerns außerhalb Deutschlands vom Band rollt. Allein in Deutschland stünden 15.000 Kunden auf der Warteliste, berichtet das Magazin Edison.

Der Verkaufsbeginn in Deutschland ist für das Enyaq iV Coupé Anfang 2022 vorgesehen. Modellreihenleiter Jens Kosyna verriet Edison, dass das Modell in der Entwicklung zunächst mit einem Heckspoiler versehen wurde, damit aber „ein bisschen halbstark“ ausgesehen habe. Das Serienfahrzeug sei daher am Heck so geformt, dass es ohne Spoiler auskommt. Die Aerodynamik wurde so weit verfeinert, dass der Luftwiderstandsbeiwert nun bei 0,247 liegt und so im Vergleich mit dem SUV etwas mehr Reichweite möglich ist.

Mit Heckantrieb sollen gemäß WLTP-Fahrzyklus bis zu 535 Kilometer möglich sein. Kosyna verwies darauf, dass es sich um einen vorläufigen Wert handele, „bei dem wir auf der sehr sicheren Seite sind“. Es könnten also später noch mehr Kilometer pro Ladung möglich werden. Mit einer Länge von 4653 Millimetern ist das 1617 Millimeter hohe SUV-Coupé vier Millimeter länger als die SUV-Variante. Breite und Radstand sind identisch, dem 570 Liter großen Kofferraum fehlen dagegen 15 Liter. Die Ladekante des Coupés liegt um acht Zentimeter höher als beim SUV-Modell. Der Platz in der zweiten Reihe reiche trotz abfallendem Dach auch für über 1,90 Meter große Menschen, so Edison. Die Kniefreiheit sei „zum Lümmeln üppig“. Im Inneren überspringe das Coupé die einfache Basis-Ausstattung und steige eine Stufe höher ein.

Škoda-Manager verrieten, dass das Coupé zum Verkaufsstart zusätzlich in der beim SUV erst später eingeführten Sportline-Version verfügbar sein wird. Die Enyaq-Basismotorisierung von 109 kW (148 PS) werde im Coupé nicht angeboten. Das Einstiegsmodell wird damit der Hecktriebler iV 60 mit 62-kWh-Batterie und einem 132 kW (180 PS) starken Elektromotor sein. Als Topmodell ist wie beim SUV der iV 80x mit zweitem E-Motor an der Front für Allradantrieb mit 195 kW (265 PS) Leistung vorgesehen. Später soll es dann auch eine RS-Ausführung geben, die die sportliche Speerspitze der Marke darstellt. Details zu den jeweiligen Reichweite wurden noch nicht verraten.

Die Coupé-Version des Enyaq könnte gleich zum Start von einer Aktualisierung der Software der MEB-Plattform profitieren, mit der die maximale Ladeleistung von derzeit 125 auf 170 kW steigt. Der Mehrpreis für die Coupé-Version des Enyaq dürfte Edison zufolge im Schnitt bei mindestens 2000 Euro liegen, die Einstiegsversion werde also mindestens 40.000 Euro kosten. Für das Allrad-Topmodell 80x wären dann um die 50.000 Euro fällig.