Deutsche Tesla-Akkufabrik soll mit 1,135 Milliarden Euro gefördert werden

Teslas erste europäische Elektroauto-Fabrik soll in diesem Jahr in Brandenburg nahe Berlin den Betrieb aufnehmen. Später will das Unternehmen an dem Standort auch die „weltgrößte“ Batteriefabrik hochziehen – dafür soll Tesla eine hohe staatliche Förderung erhalten.

In dem geplanten deutschen Akkuwerk in der Gemeinde Grünheide sollen deutlich mehr Jobs entstehen als bisher bekannt. Das von Peter Altmaier (CDU) geführte Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) halte, wie es auf Anfrage des Tagesspiegels erklärte, „bei Produkt- und Produktionserfolg eine Zahl von 2000 oder mehr Arbeitsplätzen im Batteriebereich des Werks in Grünheide für realistisch“. Öffentlich war bisher von rund 1000 Jobs die Rede, die zusätzlich zu den 12.000 Jobs für die erste Ausbaustufe der Autofabrik geplant sind.

Auch die Milliardeninvestition in die neue Batteriefabrik in Grünheide sollen nach Tagesspiegel-Recherchen höher ausfallen als bekannt. Firmenchef Elon Musk will hierzulande eine neue Generation leistungsfähigerer und umweltschonenderer Batteriezellen produzieren. Das Bundeswirtschaftsministerium beziffert in der Monatspublikation „Schlaglichter der Wirtschaftspolitik“ vom August 2021 das Investitionsvolumen für Teslas Batteriezellenfertigung in Grünheide auf „ca. 5 Milliarden Euro“. Diese Dimension wäre laut dem Tagesspiegel eine plausible Erklärung dafür, dass Tesla für das Batteriezellwerk in Grünheide nach Informationen der Tageszeitung eine staatliche Förderung in Höhe von 1,135 Milliarden Euro aus dem zweiten Europäischen Batteriezellenprogramm (IPCEI) des BMWi erhalten soll.

Diese 1,135-Milliarden-Förderung für Tesla durch das BMWi ist dem Bericht zufolge bewilligungsreif. Damit würde ein großer Teil des aktuell laufenden, inzwischen zweiten deutschen IPCEI-Gesamtprogramms (Volumen 2,9 Milliarden Euro) an Tesla fließen. Mit dem Programm fördert das Bundeswirtschaftsministerium innovative Batteriezellenprojekte von elf Unternehmen in der Bundesrepublik, darunter auch von Opel und dessen Mutterkonzern Stellantis.

Eine offizielle Bestätigung für die Höhe der Tesla-Förderung gebe es noch nicht, merkt der Tagesspiegel an. Der Prozess sei noch nicht abgeschlossen, habe das BMWi erklärt. Vor Ausreichung des Zuwendungsbescheids könnten auch keine Angaben zur Förderhöhe gemacht werden. „Die Ausreichung des Bescheids wird aktuell intensiv vorbereitet und ist für das 4. Quartal 2021 geplant“, teilte das Ministerium mit. Die Fünf-Milliarden-Summe in der BMWi-Publikation bezeichnete das BMWi als eine „Schätzung der perspektivischen Gesamtinvestition“ durch die Begleitforschung zum Förderprogramm.

Erst vor wenigen Tagen hatte Bundeswirtschaftsminister Altmaier einen IPCEI-Bewilligungsbescheid in Höhe von 437 Millionen für ein Batteriezellenwerk von Stellantis, Opel und dem französischen Batteriehersteller Saft in Kaiserslautern übergeben. Mit dem IPCEI-Programm wollen Europa und Deutschland bei Batteriezellen für Elektroautos technologische Unabhängigkeit erreichen, aktuell beziehen die hiesigen Hersteller ihre Akkus noch von Unternehmen aus Asien.