Kompaktes China-Elektroauto Ora Cat bald in Deutschland bestellbar

Die zum chinesischen Autokonzern Great Wall Motors gehörende Stromer-Marke Ora bietet künftig auch in Deutschland eines ihrer Modelle an. Als Erstes kommt die kompakte Baureihe Good Cat auf den Markt, die hierzulande schlicht Cat heißt. Das Lifestyle-Elektroauto soll besonders junge Kunden ansprechen.

Der 4,24 Meter lange, 1,83 Meter breite und 1,60 Meter hohe Ora Cat verfügt außen über ein Retro-Design mit weichen Linien und vorne zwei große Kulleraugen mit Matrix-LED-Technik als Scheinwerfer. Das Heck kommt ohne Rückleuchten in der Kofferraumklappe aus, stattdessen findet sich ein roter Lichtbalken unterhalb der Heckscheibe. Hinzu kommen unterhalb des Kofferraums zwei Lichtstreifen rechts und links in der Karosserie. Das Dach kann in weißer Lackierung geordert werden, die auch die A-Säule ummantelt.

Im Inneren des Ora Cat ist das Platzangebot dank 2,65 Meter Radstand auch im Fond komfortabel. Die Oberflächen schmückt Ledernachbildung, Hartplastik findet sich nur an einigen wenigen Stellen. Eine Kamera in der Nähe des Innenspiegelfußes erkennt den Fahrer und stellt für ihn individuelle Werte für beispielsweise die Sitzposition, die Klimaanlage und das Infotainment ein. Via App ist eine permanente Innenraum-Überwachung möglich. Steigt der Fahrer ein, ist das Auto fahrbereit, steigt er aus, ist der Motor abgeschaltet – einen Startknopf gibt es nicht mehr. Für weitere Funktionen gibt es einige wenige Knöpfe in der Mittelkonsole, mehr sind es auf dem Multifunktionslenkrad.

Auf dem Armaturenbrett findet sich ein großes 20,5 Zoll Bildschirm-Element, das links ein virtuelles Cockpit und rechts Navi/Infotainment integriert. Der Ora Cat verfügt außerdem über nützliche Features wie eine 360-Grad-Kamera und einen Einparkassistenten.

Ora bietet den Cat hierzulande mit zwei Batteriegrößen an: Das kleine Akkupaket hat eine Speicherkapazität von 49 Kilowattstunden (kWh), was gemäß WLTP-Norm für 300 Kilometer Fahrt reichen soll. Die große Batterie speichert 63 kWh für 400 Kilometer pro Ladung. Der potentere von zwei Elektromotoren mit 126 kW (171 PS) beschleunigt das chinesische Kompakt-Elektroauto per Vorderradantrieb in 8,3 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis 160 km/h. Der kleinere E-Motor leistet 105 kW (143 PS).

Ora will in diesem Monat für deutsche Kunden die Bestellbücher öffnen, die ersten Auslieferungen des Cat sind im Frühjahr 2022 vorgesehen. Die Preise beginnen bei 30.000 Euro, eine Basisversion könnte später noch etwas günstiger erhältlich sein.