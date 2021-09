VW startet mit „Over-the-Air Updates“ für ID.-Modelle

Ab sofort erhalten alle Modelle der Elektroauto-Familie VW ID. regelmäßig Software-Aktualisierungen per Mobilfunk. Bisher standen die „Over-the-Air“-Updates in der Testphase nur Kunden zur Verfügung, die im sogenannten „ID. First Movers Club“ registriert sind. Die „ID. Software 2.3“ bietet neue Funktionen und optimiert bestehende.

Mit der Vernetzung der ID.-Flotte schaffe man die Grundlage für neue kundenorientierte Geschäftsmodelle, so VW. Man sei der bisher einzige Volumenhersteller, der diese Technologie für seine Kunden zur Verfügung stellt. „Mit der vollflächigen Verfügbarkeit unserer Over-the-Air Updates unterstreichen wir nicht nur die Innovationskraft von Volkswagen, sondern schaffen jetzt auch die Grundlage für ein völlig neues, digitales Kundenerlebnis“, sagt VW-Markenchef Ralf Brandstätter. „Gleichzeitig legen wir damit das Fundament für neue digitale Geschäftsmodelle und erreichen so einen wichtigen Meilenstein unserer Accelerate Strategie.“

VW will ID.-Kunden künftig etwa alle zwölf Wochen mit kostenloser Software versorgen, um die Fahrzeuge auf dem neusten Stand zu halten und das Kundenerlebnis zu verbessern. Darüber hinaus plant das Unternehmen, durch neue, datenbasierte Geschäftsmodelle mehr Erlöse in der Nutzungsphase zu generieren – „für Dienste und Funktionen, die der Kunde je nach Bedarf dazubuchen kann. Und zwar genau dann, wenn er sie benötigt“. Perspektivisch könnten das etwa für Langstrecken der „Travel Assist“ oder bessere Batterie-Leistung und zu einem späteren Zeitpunkt auch hochautomatisiertes Fahren sein. Mit solchen digitalen Zusatzdiensten will VW in den nächsten Jahren zusätzliche dreistellige Millionenumsätze erlösen.

Die Over-the-Air Updates werden laut VW in enger Abstimmung mit CARIAD, dem Software-Unternehmen des Konzerns, entwickelt. „Die neuen Updates sind eine zentrale Funktionalität des digitalen, vernetzten Autos. Für unsere Kunden werden sie rasch zur Normalität werden, so, wie sie es vom Smartphone kennen“, sagt VW-Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich. „Softwareentwicklung ist iterativ und schnell. Wir arbeiten in kurzen Zyklen wie ein Tech-Unternehmen und stellen unseren Kunden die Updates in entsprechend engen Takten zur Verfügung.“

VW möchte auch nach dem Kauf oder Leasing des Autos mit seinen Kunden im Austausch bleiben, um digitale Services anzubieten. „Fahrzeuge, die stets die aktuellste Software an Bord haben und damit für ein exzellentes digitales Kundenerlebnis sorgen, haben größte Bedeutung für unseren künftigen Erfolg“, so Ulbrich. „Dank regelmäßiger Updates bleibt das Auto nicht nur up-to-date – es wird sogar immer besser.“

Einige der neuen Funktionen betreffen das „ID. Light“, das Lichtband unter der Windschutzscheibe. Es liefert dem Fahrer jetzt Hinweise, die ihn beispielsweise beim energiesparenden Fahren und beim Fahren mit der automatischen Distanzregelung „Active Cruise Control“ (ACC) unterstützen. Verbessert wird laut VW auch die Bildverarbeitung der Multifunktionskamera, sie erkenne Motorräder und andere Verkehrsteilnehmer jetzt schneller. Das Gleiche gelte bei Dunkelheit: Hier regele die dynamische Fernlichtregulierung – falls an Bord – das eigene Licht noch präziser. Die Grafik des zentralen Infotainment-Displays werde ruhiger und klarer und die Bedienung intuitiver. Damit binde man auch das Feedback der ersten ID. Kunden ein, betont VW.