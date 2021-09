Umfrage: Großteil der Europäer erwartet Durchbruch des Elektroautos

Elektroautos boomen vielerorts, noch dominieren im Großteil der Länder aber weiter klar Verbrenner die Neuzulassungszahlen. Die Europäer glauben trotzdem mehrheitlich an den Siegeszug der Elektromobilität. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von E.On und dem Marktforscher Kantar Emnid in Deutschland und zwölf weiteren europäischen Ländern.

Rund 70 Prozent der Menschen in Europa sind der Auswertung zufolge überzeugt, dass sich alternative Antriebsformen gegenüber Verbrennungsmotoren bis 2030 durchsetzen werden. Dabei sind die Deutschen noch etwas skeptischer als die meisten ihrer europäischen Nachbarn: Sechs von zehn Menschen glauben hierzulande an einen Durchbruch bei der E-Mobilität.

Darüber, welche Gründe aktuell noch gegen die Anschaffung eines Elektroautos sprechen, sind sich die Befragten in Europa weitgehend einig: an erster Stelle der Kaufpreis, gefolgt von der Anzahl der Ladesäulen. Bei den Deutschen zeigt sich ein anderes Bild: Ihnen bereitet zuallererst die Reichweite Bauchschmerzen. Der Preis ist dagegen hierzulande nur der drittwichtigste Faktor bei der Fahrzeugwahl.

Hinsichtlich der verschiedenen Antriebsformen sind rund ein Drittel der befragten Europäer der Meinung, dass im Jahr 2030 rein elektrische Fahrzeuge das Straßenbild dominieren werden. 27 Prozent sehen dagegen hybride Antriebe vorn. Im Ländervergleich besteht Uneinigkeit: Glaubt in Frankreich und Rumänien über die Hälfte der Menschen an rein elektrische Antriebe, tut das in Deutschland nur rund ein Viertel. In Tschechien, Dänemark, Polen und Italien traut man am ehesten den hybriden Technologien den Durchbruch zu.

Während die Zahl der Elektroautos auf den Straßen wächst, steigt auch das Kaufinteresse immer weiter an. 45 Prozent aller befragten Deutschen, die einen Autokauf planen, bevorzugen dabei ein Modell mit Hybrid-, Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Europaweit ist es fast jeder Zweite. Die Bereitschaft zum Kauf eines Elektroautos hat sich laut den Marktforschern in Deutschland seit 2019 verdreifacht. Am höchsten ist das Interesse an Elektroautos in Italien: Hier gaben bei der Befragung 66 Prozent an, mit dem nächsten Auto elektrisch fahren zu wollen.