Bosch sieht Kostenoptimierung und Multi-Energie-Plattformen als Trends

Philipp Ibele von Bosch beschreibt China im Interview mit dem Portal Electrive als wichtigen Markt für die Elektromobilität und zugleich als Teil eines globalen Entwicklungs- und Produktionsnetzwerks. Der weltweit größte Automobilzulieferer entwickele weltweit und fertige nah am Kunden. Der Ansatz soll globale Stärke mit lokaler Flexibilität verbinden.

Standardisierte Komponenten und globale Plattformen sollen eine weltweit einheitliche Qualität ermöglichen. Gleichzeitig arbeitet Bosch laut dem Manager in China mit dem lokalen Ökosystem an schnellen, innovativen und flexiblen Lösungen. Diese Verbindung solle Skaleneffekte und wettbewerbsfähige Angebote unterstützen.

Technologieoffenheit ist auch in China ein Thema. Neben rein batterieelektrischen Fahrzeugen spielen Hybrid- und sogenannte Range-Extender-Stromer eine wichtige Rolle. Bosch bewertet den E-Antrieb dabei Ibele zufolge nicht als austauschbare Ware. Man sehe vor allem bei Kosteninnovationen erhebliches Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft sei. Das Unternehmen setze auf Kostenfokus durch Standardisierung und Skaleneffekte. Zugleich sollen Effizienz, Wirkungsgrad und Reichweite verbessert werden.

Bosch bietet Systemlösungen und einzelne Komponenten entlang der Wertschöpfung an. Dazu gehören Leistungselektronik, E-Motoren und Siliziumkarbid-Chips. „So ermöglichen wir unseren Kunden, sich auf Differenzierungsmerkmale über Software, Connectivity und digitale Features zu konzentrieren, während wir Effizienz, Integration und Qualität im Antrieb kontinuierlich vorantreiben“, erklärt Ibele.

Bosch entwickelt Produkte global und fertigt lokal für Märkte wie China, Europa, Nordamerika und Indien. Globale Plattformen sollen zusätzliche Kostenvorteile schaffen. Siliziumkarbid-Chips in der Leistungselektronik sollen bei Elektroautos die Reichweite steigern und kleinere Batterien ermöglichen.

Für die kommenden fünf Jahre sieht der Bosch-Manager ein regional unterschiedlich ausgeprägtes Wachstum der Elektromobilität. Hinzu kommen ein Trend zur Kostenoptimierung sowie eine wachsende Bedeutung von Multi-Energie-Plattformen. Effiziente Antriebe, höhere Systemintegration und Standardisierung sollen kleinere, kostengünstigere Batterien und wirtschaftlichere Fahrzeuge ermöglichen. Flexible Fahrzeugarchitekturen sollen unterschiedliche Antriebskonzepte von rein batterieelektrisch bis hybrid effizient integrieren können.