Österreichisches Start-up will eigenes Elektroauto bauen

Das 2019 gegründete österreichische Start-up Alveri vermittelt Elektroautos, bietet die dazu passende Ladeinfrastruktur an und hat auch schon einen autonom agierenden Laderoboter entwickelt. Nun gehen die beiden afghanischen Brüder hinter dem Unternehmen auch die Herausforderung eines eigenen Fahrzeugs an. Das von Ehsan und Jakob Zadmard unter dem Projektnamen Falco vorangetriebene Elektroauto soll Ende 2023 fertig sein. Für das Jahr davor ist ein erster Prototyp geplant.

Alveri sieht kein komplett neues Auto vor, sondern will eine bestehende E-Antriebsarchitektur an die eigenen Vorstellungen anpassen. Als Plattform-Partner stehen laut Auto Motor und Sport Volkswagen mit seinem Elektroauto-Baukasten MEB, die Technik des US-Start-ups Canoo und auch Tesla im Raum. Alveri selbst spricht davon, die „externe Plattform eines Großserienherstellers“ als technische Basis zu nutzen. Eine Entscheidung soll in diesem Jahr fallen. Auch für die Fertigung wird nach einem Partner gesucht, bevorzugt in Österreich.

Die ersten Entwürfe des Alveri Falco – das Serienfahrzeug soll anders heißen – zeigen einen 4,75 Meter langen, modern gezeichneten Kombi mit weichen Linien. Das Elektroauto soll über Allradantrieb mit rund 300 kW (408 PS) Leistung verfügen. Für das Batteriepaket sind 80 kWh Speicherkapazität vorgesehen, um 590 Kilometer Reichweite zu ermöglichen. Schnellladen soll mit bis zu 250 kW gelingen. Im Inneren ist eine vollumfängliche Smartphone-Einbindung geplant, bei der das Mobiltelefon auch als Bordinstrument und Schlüssel dient. Für die letzte Meile soll es zum Auto eine Mikromobilitätslösung geben.

Der Falco schlage die Brücke zwischen hohem Nutzwert und zukunftsweisender Technologie und eigne sich damit besonders für den Einsatz in Flotten und für das Carsharing, so Alveri. Das Unternehmen verspricht eine komfortable elektrische Reiselimousine, im Fokus stehe zudem die Nachhaltigkeit: Das Serienmodell solle so konstruiert werden, dass es nach seinem ersten Produktlebenszyklus grundlegend überarbeitet und als neues Produkt auf dem Markt angeboten werden kann. Neben der Hardware würden auch alle digitalen Komponenten diesem Prinzip folgen, der für die Fahrzeugfertigung notwendige Rohstoffbedarf werde so erheblich reduziert.

„Der Alveri Falco ist viel mehr als ein Elektroauto mit beeindruckenden Fahrleistungen. Wir denken schon bei seiner Konstruktion an den zweiten Lebenszyklus und wollen auf einer Plattform mehrere Fahrzeuggenerationen entstehen lassen. Dafür bekommen alle Komponenten ein sogenanntes Second Life – der Antrieb und die Batterien genauso wie die digitalen Komponenten“, sagt Alveri-Chef Ehsan Zadmard. „Und wir reaktivieren die Kombi-Form, die durch das Aufkommen der Crossover ein wenig in Vergessenheit geraten ist, im Alltag aber enorme Vorteile bietet.“

Alveri will den Falco in ein eigenes Abo-Modell integrieren und ihn für monatlich um die 490 Euro anbieten. Der Kaufpreis soll bei rund 49.900 Euro liegen.