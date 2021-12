CleverShuttle stellt eigenen Fahrdienst in Leipzig ein, Fokus auf ÖPNV-Partnerschaften

Der auf Elektroautos setzende RidePooling-Dienst CleverShuttle stellt Mitte Januar 2022 seinen eigenwirtschaftlichen Fahrbetrieb in Leipzig ein. Das 2014 gegründete Tochterunternehmen der Deutschen Bahn (DB) hat sich im vergangenen Jahr neu ausgerichtet: Statt direkt am Endkundenmarkt aufzutreten, ist CleverShuttle nun als Partner für Städte, Landkreise und öffentliche Verkehrsunternehmen aktiv.

„Wir wollen unseren elektrischen Ridepooling-Service künftig direkt mit dem ÖPNV verknüpfen. Damit erreichen wir mehr Fahrgäste und mehr für die Mobilitätswende“, sagte CleverShuttle-Co-Gründer und -CEO Bruno Ginnuth. „Unser Ziel: den ÖPNV mit On-Demand-Ridepooling flächendeckend attraktiv und flexibel verfügbar zu machen, indem wir Bedienungslücken schließen, die sonst nur mit dem privaten Auto zu bewältigen wären. So geben wir mehr Menschen Zugang zu emissionsfreier Mobilität. Und dafür arbeiten wir verstärkt mit Partnern aus der Verkehrsbranche zusammen.“

Im ersten Jahr der Neuausrichtung habe man acht ÖPNV-integrierte On-Demand-Verkehre für kommunale Nahverkehrsunternehmen umgesetzt und sich damit als Deutschlands führender Betreiber von On-Demand-Ridepooling im ÖPNV etabliert, so CleverShuttle. Vier weitere Verkehre sollen im Frühjahr 2022 starten. Eigenwirtschaftlich wird laut der Website des Unternehmens nur noch der Standort Düsseldorf betrieben.

Zu Einstellung des Angebots in Leipzig habe neben der strategischen Neuausrichtung auch die anhaltende Corona-Krise beigetragen. Die Fahrgastzahlen der vergangenen Monate seien um bis zu 70 Prozent geringer als im Vergleich zu Vorkrisenzeiten ausgefallen, berichtet CleverShuttle. Seit Dezember 2016 war das Unternehmen mit bis zu 64 Elektrofahrzeugen in Leipzig unterwegs und hat eigenen Angaben nach insgesamt über eine Million Fahrgäste gehabt.

CleverShuttle ist in Zukunft weiter in Leipzig aktiv: Als Betreiber des On-Demand-Angebots „Flexa“ verkehrt die DB-Tochter im Auftrag der Leipziger Verkehrsbetriebe im Norden und Südosten der Stadt. Der per App und Telefon buchbare Quartiersverkehr ist in den MDV-Tarif integriert und bringt Leipziger zu ihren Wunschzielen, zur nächsten Straßenbahn- oder Bushaltestelle sowie zum nächsten Bahnhof. Außerdem wird CleverShuttle seinen bestehenden Betriebssitz in Leipzig zu einem Regional-Hub ausbauen. Von dort aus will das Unternehmen zukünftig ÖPNV-integrierte On-Demand-Verkehre in Ostdeutschland steuern.

Aktuell beschäftigt CleverShuttle rund 170 Mitarbeitende am Standort Leipzig. Die Belegschaft am Betriebssitz werde unverändert weiterbeschäftigt, heißt es. Für die betroffenen Fahrer suche man gemeinsam mit der DB und weiteren lokalen Partnerunternehmen nach Lösungen. Einen Teil von ihnen könne CleverShuttle in seinen ÖPNV-integrierten Flexa-Shuttleservice übernehmen. CleverShuttle-Kunden sollen in den nächsten Wochen über den genauen Zeitpunkt der Einstellung des Fahrbetriebs informiert werden.