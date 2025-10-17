Waymo bringt 2026 autonomen Fahrdienst nach Europa

Waymo, der US-amerikanische Anbieter eines autonomen Fahrdienstes, plant ab 2026 seinen Ride-Hailing-Service auch in Europa anzubieten – ganz ohne menschliche Fahrer. Der Service soll über die Waymo-App verfügbar sein und Londons bestehende Infrastruktur aus Bussen, U-Bahnen, Fahrrädern und Fußwegen ergänzen.
In den kommenden Monaten will Waymo in Zusammenarbeit mit dem Flottenbetriebspartner Moove die Grundlagen für den Marktstart schaffen und dabei mit lokalen und nationalen Behörden zusammenarbeiten, um die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
In den USA hat die Selbstfahr-Technologie laut dem Unternehmen über 100 Millionen vollautonome Kilometer auf öffentlichen Straßen zurückgelegt und mehr als zehn Millionen bezahlte Fahrten durchgeführt. Co-CEO Tekedra Mawakana: „Wir freuen uns, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Magie von Waymo nach London zu bringen.“ Die Technik habe bereits gezeigt, wie man vollautonomes Ride-Hailing verantwortungsvoll skalieren kann.
In London und Oxford befinden sich bereits die ersten internationalen Entwicklungszentren von Waymo. Dort arbeiten Teams an groß angelegten Simulationen, einem zentralen Bestandteil bei der Entwicklung autonomer Fahrtechnologie. Zudem kooperiert das Unternehmen mit dem britischen Hersteller Jaguar Land Rover, dessen vollelektrische I-Pace-Modelle mit Waymo-Technologie ausgerüstet sind und in den USA vollautonome Fahrten durchführen. Auch in Tokio kommen sie aktuell zum Einsatz.
Ein zentrales Ziel sei die Verbesserung der Verkehrssicherheit, betont Waymo. Das Unternehmen verweist auf Daten, wonach seine Fahrzeuge fünfmal seltener in Unfälle mit Verletzungen und zwölfmal seltener in Unfälle mit verletzten Fußgängern verwickelt seien als menschliche Fahrer. Damit soll die Technologie einen Beitrag zur Reduktion schwerer Verkehrsunfälle in London leisten. Auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen hat Waymo im Visier.
Von der britischen Verkehrssicherheit wird der technologische Fortschritt ebenfalls begrüßt. James Gibson von Road Safety GB sieht in autonomen Fahrzeugen wie Waymo eine große Chance: „Die Daten zeigen, dass Waymo-Fahrzeuge im Vergleich zu menschlichen Fahrern deutlich sicherer unterwegs sind.“ Ein schrittweises und verantwortungsbewusstes Ausrollen sei der beste Weg, um das Potenzial dieser Technologie zu nutzen.
Die weiteren Expansionspläne von Waymo in Europa sind bisher nicht bekannt.
Kommentare
tutnichtszursache meint
„vollelektrische I-Pace-Modelle“ der I-Pace wurde schon Ende 2024 eingestellt, als muss man Gebrauchtwagen einsetzen oder aus USA abziehen?
hu.ms meint
Völlig egal.
Hauptsache auf den nur noch genutzen hinteren sitzen ist es bequem für die taxi-kunden.
lol meint
„In den kommenden Monaten will Waymo in Zusammenarbeit mit dem Flottenbetriebspartner Moove die Grundlagen für den Marktstart schaffen und dabei mit lokalen und nationalen Behörden zusammenarbeiten, um die erforderlichen Genehmigungen einzuholen“
das klingt jetzt noch nicht sehr konkret
tutnichtszursache meint
Ich denke, dass das Teil des großartigen Trump-Investitions-Deals ist, damit der Horrorclown seine Klappe hält…
hu.ms meint
Ja, das wird noch dauern bis da eine genehigung kommt.
Miro meint
Zwar ist GB nicht die EU aber da darf man autonom fahren?
Favone meint
In Deutschland nicht zulassungsfähig als Taxi. Das Robotertaxi hat hier eine Ortskubdeprüfung abzulegen.
Taxiverbände haben schon massiven Widerstand und Hackergruppen haben Störaktionen angekündigt.
Bürgerinitiativen wollen sie nicht in ihren Vierteln fahren lassen. Massiver Widerstand wie in den USA.
Ben meint
Ja klingt typisch deutsch, kein Glasfaser weil man Angst vor staatl. Überwachung hat, kein E-Auto weil man Angst vor staatl. Überwachung hat, keine Robotaxis weil man Angst vor sstaatl. Überwachung hat, usw. kennt man ja vom typisch deutschen aus dem Technoligiemuseum Deutschland mit dem Hauptmantra “ Haben wir schon immer so gemacht !!!“
Aber davon mal abgesehn, falls die Robotaxis, egal von welchem Hersteller, so gut funktionieren wie in den USA und somit der ÖPNV kanabalisiert wird meckern die Leute dann auch wieder wnn ihr Viertel nicht mehr bedient wird, denn die ÖPNV Anbieter werden, wenn sie schlau sind(also nicht Deutschland), solche Robotaxiflotten nutzen und das alte Geschäftsmodel übern Haufen werfen.
Favone meint
Ach Robotaxis in den USA funktionieren? Welche? Die mit Beifahrer oder die, die autonom den ganzen Tag im Kreisverkehr ihre Runden drehen und Menschen tot fahren?
hu.ms meint
Er schreibt doch: „Robotaxis, egal von welchem Hersteller,“
Also nicht hersteller-/betreiber-spezifisch,.
Future meint
Ich verstehe auch nicht, warum in Deutschland ab Dezember tatsächlich ferngesteuerte Fahrzeuge erlaubt sind. Da sitzt der Fahrer dann im Callcenter. Das ist der erste Schritt für mehr Autonomie. Die neue Straßenverkehrs-Fernlenk-Verordnung (StVFernLV) wurde weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit beschlossen. Das wird noch zu Bürgerinitiativen und Protesten führen.