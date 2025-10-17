Waymo bringt 2026 autonomen Fahrdienst nach Europa

Waymo, der US-amerikanische Anbieter eines autonomen Fahrdienstes, plant ab 2026 seinen Ride-Hailing-Service auch in Europa anzubieten – ganz ohne menschliche Fahrer. Der Service soll über die Waymo-App verfügbar sein und Londons bestehende Infrastruktur aus Bussen, U-Bahnen, Fahrrädern und Fußwegen ergänzen.

In den kommenden Monaten will Waymo in Zusammenarbeit mit dem Flottenbetriebspartner Moove die Grundlagen für den Marktstart schaffen und dabei mit lokalen und nationalen Behörden zusammenarbeiten, um die erforderlichen Genehmigungen einzuholen.

In den USA hat die Selbstfahr-Technologie laut dem Unternehmen über 100 Millionen vollautonome Kilometer auf öffentlichen Straßen zurückgelegt und mehr als zehn Millionen bezahlte Fahrten durchgeführt. Co-CEO Tekedra Mawakana: „Wir freuen uns, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Magie von Waymo nach London zu bringen.“ Die Technik habe bereits gezeigt, wie man vollautonomes Ride-Hailing verantwortungsvoll skalieren kann.

In London und Oxford befinden sich bereits die ersten internationalen Entwicklungszentren von Waymo. Dort arbeiten Teams an groß angelegten Simulationen, einem zentralen Bestandteil bei der Entwicklung autonomer Fahrtechnologie. Zudem kooperiert das Unternehmen mit dem britischen Hersteller Jaguar Land Rover, dessen vollelektrische I-Pace-Modelle mit Waymo-Technologie ausgerüstet sind und in den USA vollautonome Fahrten durchführen. Auch in Tokio kommen sie aktuell zum Einsatz.

Ein zentrales Ziel sei die Verbesserung der Verkehrssicherheit, betont Waymo. Das Unternehmen verweist auf Daten, wonach seine Fahrzeuge fünfmal seltener in Unfälle mit Verletzungen und zwölfmal seltener in Unfälle mit verletzten Fußgängern verwickelt seien als menschliche Fahrer. Damit soll die Technologie einen Beitrag zur Reduktion schwerer Verkehrsunfälle in London leisten. Auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen hat Waymo im Visier.

Von der britischen Verkehrssicherheit wird der technologische Fortschritt ebenfalls begrüßt. James Gibson von Road Safety GB sieht in autonomen Fahrzeugen wie Waymo eine große Chance: „Die Daten zeigen, dass Waymo-Fahrzeuge im Vergleich zu menschlichen Fahrern deutlich sicherer unterwegs sind.“ Ein schrittweises und verantwortungsbewusstes Ausrollen sei der beste Weg, um das Potenzial dieser Technologie zu nutzen.

Die weiteren Expansionspläne von Waymo in Europa sind bisher nicht bekannt.