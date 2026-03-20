Carsharing in Deutschland: 22,1 Prozent Elektrofahrzeuge (Stand 1/2026)

Die stationsbasierten und kombinierten Carsharing-Anbieter in Deutschland wachsen trotz schwieriger Rahmenbedingungen. Das zeigt die jüngste Carsharing-Statistik des Bundesverband Carsharing. Im Gesamtmarkt kommt es demnach nach Jahren des rasanten Wachstums zu einer Konsolidierung.

Der Studie zufolge stellten die Anbieter von stationsbasiertem und kombiniertem Carsharing am 1. Januar 2026 in Deutschland 18.390 Fahrzeuge bereit, das sind 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Parallel zum moderaten Wachstum der Fahrzeugflotte stieg die Zahl der Kunden um 11,8 Prozent auf jetzt 978.300 angemeldete Fahrberechtigte.

Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des Bundesverband Carsharing: „Die steigende Zahl der Fahrberechtigten im stationsbasierten und kombinierten Carsharing zeigt: Immer mehr Menschen in Deutschland wollen Carsharing nutzen. Gleichzeitig bremsen stark gestiegene Kosten für Fahrzeugbeschaffung, Kfz-Versicherung und Werkstattleistungen das Flottenwachstum. Einige große Anbieter konnten dennoch wachsen, bei anderen war 2025 ein Jahr der Stagnation. Bei den kleineren Anbietern hat der steigende Kostendruck zu einzelnen Geschäftsaufgaben geführt.“

Mehr Carsharing-Orte, mehr E-Fahrzeuge

Am 1. Januar 2026 stellten die stationsbasierten und kombinierten Carsharing-Anbieter in 1479 Städten und Gemeinden Carsharing bereit, 94 Orte mehr als im Vorjahr (+6,8 %). 22,1 Prozent der von den Anbietern in Deutschland bereitgestellten Fahrzeuge hatten zum Stichtag einen batterieelektrischen Antrieb, das sind 1,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

„Die stationsbasierten und kombinierten Carsharing-Anbieter investieren trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen weiter in die Carsharing-Versorgung abseits der großen Städte und die Elektrifizierung der Carsharing-Flotte. Das zeigt die wirtschaftliche Stärke der Anbieter und zugleich ihre klare Orientierung am Allgemeininteresse“, so Nehrke.

Nach Jahren des Wachstums: Konsolidierung im Gesamtmarkt

Der Bundesverband Carsharing schätzt, dass am 1. Januar 2026 insgesamt 43.190 Carsharing-Fahrzeuge in Deutschland bereitgestellt wurden – 4,9 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Rückgang wird verursacht durch eine Verkleinerung der Flotten im Marktsegment Free-Floating-Carsharing (Fahrzeuge ohne feste Stationen) um 9,5 Prozent. Die Angaben zur Entwicklung des Free-Floating-Carsharing bezeichnet der Verband allerdings ausdrücklich als Schätzung auf Basis von Anbieterangaben und eigenen Recherchen.

Nehrke: „Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2025 im Free-Floating-Carsharing Überkapazitäten abgebaut wurden. Der Rückgang geschieht vor dem Hintergrund von über 50 Prozent Flottenwachstum in den letzten fünf Jahren. Wir vermuten daher, dass es sich hier um eine Konsolidierung handelt, nicht um eine Trendwende.“